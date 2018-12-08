مولر: مسؤول روسي رفيع وعد بمباركة بوتين ترشح ترامب دون أي دعم تجاري له

ادعى المحقق الخاص في ما يسمى بـ"التدخل الروسي" المزعوم في الانتخابات الأمريكية روبرت مولر، أن مسؤولا روسيا عرض على حملة الرئيس ترامب "التعاون على مستوى حكومي" في نوفمبر 2015.

وقال مولر في ادعاءاته إن "المسؤول الروسي الرفيع الذي قدم العرض إلى محامي ترامب الخاص مايكل كوهين اقترح عقد اجتماع بين المرشح ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين".

وأضاف: "أبلغ المسؤول الروسي كوهين بأن اجتماعا كهذا قد يكون له تأثير غير اعتيادي ليس فقط في السياسة لكن أيضا في الجانب التجاري على حد سواء ... وأنه ليس هناك أي ضمان في أي مشروع أكبر من مباركة الرئيس الروسي".

ولم يتابع كوهين هذا العرض حسب ما جاء في ادعاء مولر، لأنه كان يعمل حينها مع شخص يتمتع بعلاقات جيدة من أجل الدفع بـ"مشروع موسكو" لبناء "برج ترامب" المكون من 100 طابق على أرض تتمتع بموقع جيد في العاصمة الروسية.

وذكر أن كوهين تحدث لترامب وأفراد من عائلته عدة مرات خلال تلك الفترة حول المشروع، رغم تصريحات ترامب المتكررة بأنه لم يجر أي أعمال تجارية في روسيا بعد 2015.

وأكد مولر أن كوهين أبلغ التحقيق حول "بعض المسائل السرية المتعلقة بروسيا التي تعد جوهرية في التحقيق"، وهي أمور اطلع عليها كوهين بحكم اتصاله المنتظم مع المديرين التنفيذيين في مؤسسة ترامب خلال حملة الأخير الانتخابية 2016.