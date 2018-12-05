مولر يبلغ القضاء بتعاون مستشار ترامب السابق في التحقيق بشأن روسيا

صورة مركبة للرئيس الاميركي دونالد ترامب والمحقق الخاص روبرت مولر

قال مكتب المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر في مذكرة للقضاء الثلاثاء إن مايكل فلين مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعاون بشكل كبير مع الادعاء وإن الأمر لا يستدعي إيداعه السجن.

وأضاف المكتب أن فلين ساعد في التحقيقات المتعددة وأدلى بمعلومات بشأن صلات أو تنسيق بين الحكومة الروسية وحملة ترامب الانتخابية.