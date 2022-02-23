مولود كل 20 ثانية في مصر

يولد طفل كل 20 ثانية في مصر، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والذي حذر من ان هذه الوتيرة ستعني زيادة عدد سكان البلاد من 103 ملايين نسمة حاليا الى الى 124 مليونا بحلول 2032.

وقال الجهاز ان هذه الزيادة الكبيرة ستتحقق في ذلك العام حال استمرار المستوى المرتفع لمعدل الإنجاب في البلاد عند "2.9 طفل لكل سيدة"، في حين ان العدد سيقف عند 117 مليون نسمة إذا انخفض مستوى الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.

واضاف ان الوضع الحالي يتطلب تضافر جهود جميع أفراد المجتمع ومنظمات المجتمع المدني والإعلام بشتى أشكاله مع أجهزة الدولة، وذلك لضبط معدلات الزيادة السكانية التي تشكل عبئاً على الاقتصاد القومي.

واكد جهاز الاحصاء ان الزيادة السكانية تمثل ايضا تحدياً كبيراً أمام جهود الدولة المستمرة في مجال التنمية، ويتولد عنها العديد من التحديات الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والأمنية.

واظهرت الساعة السكانية التابعة لجهاز التعبئة العامة والإحصاء الثلاثاء، وصول عدد سكان مصر في الداخل الى نحو 103 ملايين و38 نسمة.

وسجلت الساعة عدد سكان محافظة القاهرة بنحو 10 ملايين و103 آلاف و993 نسمة، والجيزة 9 ملايين و334 ألفا و823 نسمة، والشرقية 7 ملايين و759 ألفا و628 نسمة، بينما سجلت محافظة شمال سيناء 450 ألفا و528 نسمة.

ومع بلوغ عدد السكان (103 مليون نسمة) يكون قد تحققت زيادة سكانية قدرها مليون نسمة خلال 232 يوماً، أي 7 شهور و22 يوماً (الفرق بين أعداد المواليد والوفيات) أي (4310) أطفال في اليوم، أي (179.6) طفل كل ساعة، أي (3) أطفال كل دقيقة، بما يعني أن الوقت المستغرق لزيادة طفل واحد هو 20 ثانية تقريباً.

وتحتل مصر الترتيب الأول بين الدول العربية، والثالث بين الدول الإفريقية، والرابع عشر بين دول العالم، من حيث عدد السكان.