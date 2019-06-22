ميامي: محاكمة لبناني بتهمة تبييض اموال لصالح حزب الله

اعلنت مصادر قضائية اميركية ان رجل الأعمال اللبناني، نادر محمد فرحات، المتهم بتبييض الاموال لصالح حزب الله اللبناني الوالي لايران سيمثل أمام محكمة فيدرالية أميركية بعد ان سلمته الباراغوي إلى أميركا.

وأوقف فرحات في مايو العام الماضي في المثلث الحدودي بين باراغواي والبرازيل والأرجنتين، حيث كان يتولى إدارة عمليات تبييض الأموال الناتجة من الاتجار بالمخدرات هناك عبر شبكة شركات ومؤسسات دينية لصالح ميليشيا حزب الله.

وفرحات ليس الشخص الاول الذي يحاكم بهذه التهمة وقد سبقه علي عيسى شمص الذي رحلته الباراغوي إلى أميركا ايضا وحكم بالسجن 3 سنوات فيما اعتبرت وزارة العدل الأميركية اللبناني قاسم تاج الدين "مهرب مخدرات"، وقالت إن "تاج الدين" عمل لصالح حزب الله.