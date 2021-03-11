ميانمار..نشطاء يتعهدون بمواصلة الاحتجاجات ضد الانقلاب

أكد نشطاء حقوق إنسان في ميانمار مواصلتهم الاحتجاجات المناهضة للانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في البلاد مطلع فبراير/ شباط الماضي.

وتعهد النشطاء بمواصلة الكفاح ضد الانقلاب على الأرض وعبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى يتم استعادة الديمقراطية وعودة الحكومة المدنية إلى السلطة.

وقالت كيرين خين، وهي ناشطة على الإنترنت مقيمة في مدينة يانغون، للأناضول إنها تقوم بمشاركة المعلومات التي تتعلق بالتجمعات والمظاهرات المناهضة للانقلاب على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل منتظم منذ بدء الاحتجاجات.

وأضافت خين: “كناشطين، يقوم بعضنا بتنظيم الاحتجاجات على الأرض، بينما يدعم بعضنا النضال عبر الإنترنت، وأنا واحدة من مئات النشطاء الذين يحاولون إيصال أصوات المحتجين في جميع أنحاء العالم”.

وأشارت الناشطة إلى أنها تقضي ما لا يقل عن 16 ساعة في اليوم في نشر المعلومات على وسائل التواصل الاجتماعي “باستثناء 8 ساعات بسبب حجب الإنترنت”.

وأكدت خين أنها لن تتوقف أبدا عن نقل المعلومات والنضال عبر الانترنت “لأن وسائل التواصل الاجتماعي هي الطريقة الوحيدة لإخبار العالم بما يحدث هنا”.

ووصفت خين قادة المجلس العسكري بـ”الإرهابيين”، بسبب استخدامهم العنف في قمع المحتجين، كما حثت المجتمع الدولي على التدخل في الأزمة الإنسانية التي تمر بها البلاد.

تركيا ملهمة لشعب ميانمار

بدورها أفادت ثينزار شونلي يي، وهي ناشطة أخرى في مجال حقوق الإنسان انضمت إلى الاحتجاجات على الأرض، أنها شهدت “مناظر مروعة” خلال المسيرات المناهضة للانقلاب في مدينة يانغون (رئيسية).

وقالت “يي” إن “الوضع يزداد سوءا، فقد كان أشبه بالمذبحة.. مذبحة يومية ترتكبها قوات الأمن ضد المتظاهرين العزل”.

وتعهدت باستمرار الاحتجاجات في الشوارع حيث تسبب المظاهرات المناهضة للانقلاب “ضغوطا يومية” على المجلس العسكري.

وأضافت أنه: “بعد مرور أكثر من 30 يوما من التظاهرات المتتالية، لم تعد مجرد احتجاجات مناهضة للانقلاب، ولكنها بالفعل ثورة من أجل مستقبل أفضل”.

وشددت الناشطة على أن مقاومة الشعب التركي للانقلاب الفاشل عام 2016، هي “نموذج وإلهام كبير لشعب ميانمار”، في إشارة لمحاولة الانقلاب التي دبرتها منظمة “فتح الله غولن” الإرهابي في 15 يوليو/ تموز 2016 في تركيا، وخلفت 251 شهيدا و 2734 جريحا.

وأعربت “يي” عن أملها أن: “تستمر تركيا والمجتمع الدولي في دعم نضالنا والتضامن معنا”.

وتطالب المظاهرات التي تخرج ضد الانقلاب منذ 6 فبراير ومستمرة حتى الآن في العديد من مدن وبلدات البلاد بـ”إسقاط الديكتاتورية العسكرية”، وإطلاق سراح المعتقلين المدنيين، بينهم زعيمة الحزب الحاكم، المستشارة أونغ سان سو تشي.

وبالرغم من مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا بسبب استخدام قوات الأمن القوة لتفريق المظاهرات، إلا أن الحشود لا تزال تجتمع في شوارع البلاد للمطالبة بإسقاط الانقلاب.

ومنذ الانقلاب العسكري الذي نفذه قادة الجيش في ميانمار مطلع فبراير/ شباط الماضي، لقي أكثر من 65 شخصا مصرعهم، وتم إلقاء القبض على أكثر من ألف شخص خلال المظاهرات التي تندد بالحكم العسكري.

ومطلع فبراير الماضي، نفذ قادة بالجيش انقلابا عسكريا تلاه اعتقال قادة كبار في الدولة، بينهم الرئيس وين مينت، والمستشارة أونغ سان سو تشي. (الأناضول)