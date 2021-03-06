ميانمار: الاحتجاجات تتواصل.. وانقسام في مجلس الأمن حول الأحداث

تتواصل الاحتجاجات في ميانمار، السبت ضد الانقلاب العسكري، وسط قمع عنيف للمتظاهرين من قبل المجموعات العسكرية، غداة اجتماع جديد لمجلس الأمن المنقسم حول كيفية الرد على النداءات على “النداءات اليائسة” للسكان.

وقتل ما لا يقل عن 55 شخصا في ميانمار منذ بدء الانتفاضة السلمية ضد انقلاب الأول من شباط/فبراير الذي أطاح حكومة أونغ سان سو تشي المدنية.

ورغم ذلك، لم تضعف التعبئة في كل أنحاء البلاد. في لويكاو (وسط)، رفع مئات الأشخاص من بينهم مدرسون يرتدون الزي الرسمي الأخضر والأبيض، لافتات تدعو إلى العصيان المدني.

ثورتنا يجب أن تنتصر

وكانت الحشود تهتف “ثورتنا يجب أن تنتصر” و”إذا ذهبت إلى العمل فأنت تساعد الديكتاتورية”.

وكان لدعوات الإضراب تأثير كبير على بعض قطاعات الاقتصاد الهش أصلا في البلاد، مع عدم قدرة المصارف على العمل إضافة إلى أن المستشفيات مغلقة والمكاتب الوزارية فارغة.

وحضّت وسائل الإعلام التابعة للحكومة الموظفين على العودة إلى العمل وإلا “سيتم فصلهم بدءا من 8 آذار/مارس”.

في حي سان شونغ في رانغون عاصمة البلاد الاقتصادية، دمرت الشرطة حواجز موقتة أقامها متظاهرون مستعينين بإطارات قديمة وأكياس رمل وأسلاك شائكة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق التجمعات الصغيرة لكن تمت إعادة نصب الحواجز بعد رحيل الشرطة.

وقال الناشط ماونغ ساونغخا “في ثوراتنا السابقة، لم ننتصر أبدا (…) هذه المرة، يجب أن نقاتل مع جيل الشباب من أجل تحقيق النصر”.

إطفاء رياح التمرد

قطع خدمة الانترنت وموجة توقيفات واللجوء إلى القوة المميتة… الجنرالات الانقلابيون مصممون أكثر من أي وقت مضى على إطفاء رياح التمرد التي تهب على البلاد.

والجمعة، قتل شاب يبلغ من العمر 26 عاما بالرصاص في رقبته خلال تجمع حاشد في وسط ماندالاي، وأفادت منظمة غير حكومية عن عمليات دهم لابنية سكنية ومستشفى على الحدود التايلاندية.

ويأتي ذلك بعد 48 ساعة من اليوم الذي سُجّلت فيه الحصيلة الأكبر للقمع الأربعاء، عندما أطلقت قوات الأمن على الحشود الرصاص الحيّ وقُتل 38 شخصا على الأقل، بحسب الأمم المتحدة.

ودفن ضحيتان يبلغان من العمر 18 عاما السبت. وكانت الحشود تردد “لن نسامحكم حتى نهاية العالم”. وفي اليوم السابق، لفّت نعوش ثلاثة آخرين بالعلم الأحمر الذي يرمز إلى حزب سو تشي خلال جنازاتهم.

لكن لا شيء يؤثر على الجنرالات الذين يستغلون أيضا انقسامات المجتمع الدولي.

فشل مجلس الأمن

وفشل مجلس الأمن الدولي الذي عقد الجمعة في التوصل إلى اتفاق على إعلان مشترك. وذكرت مصادر دبلوماسية أن المفاوضات بشأن النص ستستمر الأسبوع المقبل.

وقالت السفيرة البريطانية باربرا وودوارد بعد الاجتماع الذي عقد بمبادرة من المملكة المتحدة “نحن مستعدون للنظر في فرض عقوبات دولية وفق ميثاق الأمم المتحدة إذا استمر الوضع في التدهور”.

وأعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي اتخاذ تدابير قسرية لكن مراقبين يحضّون على المضي قدما في الحظر الدولي على تسليم الأسلحة، وهو قرار يتطلب موافقة جميع أعضاء المجلس.

بكين وموسكو

مع ذلك، رفضت بكين وموسكو الحليفتان التقليديتان لجيش ميانمار ومصدرتا الأسلحة إلى البلاد، التحدث عن “انقلاب”، كما أشارت وكالة أنباء الصين الجديدة بداية شباط/فبراير للأحداث على انها “تعديل وزاري” بسيط.

وقال السفير الصيني تشانغ جون الجمعة إن بلدنا تريد أن تكون “جارا صديقا” محذرا من العقوبات التي من شأنها أن “تزيد التوترات سوءا أو تزيد الوضع تعقيدا”.

إلّا أن الجيران الإقليميون الآخرون لا صوت لهم.

وكانت سنغافورة المستثمر الأول في البلاد، الوحيدة التي استنكرت الاحداث الجارية في ميانمار من خلال وزير خارجيتها فيفيان بالاكريشنان الذي قال إنها “وصمة عار وطنية”. لكنه أشار أيضا إلى أن أي ضغط خارجي على المجموعة العسكرية لن يكون له أي تأثير يذكر.

مناشدات يائسة

وفي هذا السياق، يبدو من غير المرجح أن تلقى الدعوة إلى “الوحدة” التي أطلقتها مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى ميانمار كريستين شرانر برغنر، آذانا صاغية. وقالت إن “الآمال التي وضعها (البورميون) في الأمم المتحدة وأعضائها يتضاءل”.

وأضافت أنها تتلقى مئات “المناشدات اليائسة” يوميا من الأمهات والطلاب والمسنين.

وقد أوقف أكثر من 1700 شخص منذ الانقلاب، من بينهم حوالى 30 صحافيا.

وفي مواجهة الوضع الذي يستمر في التدهور، بدأ المواطنون الفرار للاحتماء في الهند المجاورة، من بينهم ثلاثة شرطيين رفضوا المشاركة في عمليات القمع، وفقا للشرطة الهندية.

ولم ترد المجموعة العسكرية التي تشكك في نتيجة انتخابات تشرين الثاني/نوفمبر التي فاز بها حزب أونغ سان سو تشي بأغلبية ساحقة، على اتصالات متعددة.