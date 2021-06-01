ميانمار تفشل في قمع الاحتجاجات بعد 4 أشهر من الانقلاب

تظاهر مؤيدو الديمقراطية في ميانمار الثلاثاء في مناطق عدة مع احتدام القتال بين الجيش والميليشيات المناهضة للمجلس العسكري في المناطق الحدودية بعد أربعة أشهر من إطاحة الجيش بحكومة منتخبة في انقلاب.

وعلى الرغم من حملة القمع الشرسة التي تشنها قوات الأمن، فلا يزال جيش ميانمار يجد صعوبة في فرض النظام بعد اعتقال أونغ سان سو تشي وكبار قادة حزبها، مما أطلق شرارة احتجاجات على مستوى البلاد وإضرابات شلت مناحي الحياة.

وفي أقصى جنوب ميانمار، نظم المتظاهرون المناهضون للجيش مسيرة في لونغ لون، حسبما أظهرت صورة نشرتها صحيفة إيراوادي على وسائل التواصل الاجتماعي.

في غضون ذلك، احتشدت مجموعة من المتظاهرين أغلبهم شبان في منطقة كاميوت بيانغون، مركز ميانمار التجاري، مثلما ظهر في صور نشرتها بوابة ميانمار الآن الإخبارية.

وقتلت القوات الأمنية 840 منذ الانقلاب وفق ما أعلنته جماعة ناشطة في مجال حقوق الإنسان.

وقال رئيس المجلس العسكري مين أونغ هلاينغ إن عدد القتلى يقترب من 300، مرجحا عدم اندلاع حرب أهلية في ميانمار. (رويترز)