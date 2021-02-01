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ميانمار.. فتاة تؤدي وصلة تمارين راقصة في الشارع غير عابئة بمجريات الانقلاب (فيديو)

منشور 01 شباط / فبراير 2021 - 08:50
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو

أظهر مقطع فيديو فتاة تؤدي تمارين رياضية راقصة في شارع قريب من مبنى البرلمان في نايبيداو عاصمة ميانمار، وذلك بالتزامن مع وصول قافلة عسكرية للسيطرة على المبنى في اطار الانقلاب الذي حصل في البلاد الاثنين.

ولم يتضح ما اذا كانت الفتاة التي واصلت تمارينها مدركة لما كان يجري خلفها تماما، ام انها كانت تعرف لكنها لم تكن تعبأ.

وانتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق الاثنين في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وفي بيان بثته قناة تلفزيونية محلية مملوكة للجيش، أعلن الجيش حالة الطوارئ حفاظا على "استقرار" الدولة، ردا على إدعاءات التزوير التي طاولت الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، التي فازت فيها أونغ سان سو تشي مجددا.

وجاء في البيان الذي تلاه تلفزيون مياوادي أن "حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، تبدأ من تاريخه تماشيا مع المادة 417 من دستور 2008.

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