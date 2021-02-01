ميانمار.. فتاة تؤدي وصلة تمارين راقصة في الشارع غير عابئة بمجريات الانقلاب (فيديو)

أظهر مقطع فيديو فتاة تؤدي تمارين رياضية راقصة في شارع قريب من مبنى البرلمان في نايبيداو عاصمة ميانمار، وذلك بالتزامن مع وصول قافلة عسكرية للسيطرة على المبنى في اطار الانقلاب الذي حصل في البلاد الاثنين.

ولم يتضح ما اذا كانت الفتاة التي واصلت تمارينها مدركة لما كان يجري خلفها تماما، ام انها كانت تعرف لكنها لم تكن تعبأ.

Una mujer hizo su clase de aerobic sin darse cuenta de que estaban dando el golpe de Estado en Myanmar. Y pues puede verse como el convoy de militares llega al parlamento. pic.twitter.com/fmFUzhawRe — Àngel Marrades (@VonKoutli) February 1, 2021

وانتشرت عربات الجيش ونصبت الحواجز العسكرية على الطرق الاثنين في شوارع عاصمة ميانمار نايبيداو، في أعقاب استيلاء الجيش على السلطة في البلاد واعتقال الزعيمة أونغ سان سو تشي.

وفي بيان بثته قناة تلفزيونية محلية مملوكة للجيش، أعلن الجيش حالة الطوارئ حفاظا على "استقرار" الدولة، ردا على إدعاءات التزوير التي طاولت الانتخابات التشريعية في نوفمبر 2020، التي فازت فيها أونغ سان سو تشي مجددا.

وجاء في البيان الذي تلاه تلفزيون مياوادي أن "حالة الطوارئ سارية في جميع أنحاء البلاد لمدة عام واحد، تبدأ من تاريخه تماشيا مع المادة 417 من دستور 2008.

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