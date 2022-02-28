ميا خليفة تدعو المنتجين لتشغيل بناتهم بالافلام الاباحية

دعت فنانة الافلام الاباحية المعتزلة ميا خليفة المنتجين الذين يحاولون اغراءها للعودة الى التمثيل الاباحي، لتشغيل بناتهم في افلامهم واعربت عن ندمها الشديد من عملها السابق على الرغم من قصر المدة التي لم تتجاوز الثلاثة اشهر قبل ان تقرر الاعتزال.

غلطة ميا خليفة الكبيرة

وقالت انها غلطة كبيرة ارتكبتها عندما كانت في سن الـ 21 لكنها استطاعت التعافي والعودة الى حياتها الطبيعية وهي تعمل الان معلق رياضي في احدى القنوات بعد زواجها وتكوين اسرة مستقرة

كواليس التصوير مزورة

وكشفت عن كواليس تصوير هذه الافلام وما يدور خلف الكاميرات وقالت كل ما تروه ليس حقيقيا بل يخضع لعمليات تجميل وان هناك الكثير من قصص الاستغلال في هذه الصناعة حيث ان العديد من الفتيات ارغمو او غرر بهن للعمل في الافلام الاباحية

ميا خليفة تنصح منتجي الاباحيات

واشارت الى انها تلقت عرضا مغريا من احد المنتجين للعودة للعمل في الافلام الاباحية الا انها رفضت رفضا قاطعا وقالت انها لن تعود حتى لو وصل بها الامر للعيش في سلة قمامه

ودعت المنتجين لدعوة بناتهم للعمل في الافلام الاباحية افضل من استجداء الاخريات

وابدت ميا خليفة ندمها من عملها في الافلام الاباحية وقالت انها لا تستطيع زيارة لبنان، بلدها الاصلي خوفا من موقف عائلتها بالاضافة لتلقيها تهديدات بالقتل من تنظيم داعش

ثروة ميا خليفة

وفي وقت سابق كشفت نجمة أفلام الإباحية ميا خليفة عن حجم الثروة التي جنتها من التمثيل في عالم كممثلة أفلام للبالغين قبل أن تعلن اعتزالها وتوجهها الى عالم تقديم البرامج الرياضية. وأشارت الممثلة الأمريكية ذات الأصول اللبنانية بأن عالم الأفلام الإباحية لا يوفر أموال طائلة للممثلين.

3 ملايين دولار ثروة ميا خليفة

وتشير التقديرات إلى أن صافي ثروة ميا خليفة يبلغ 3 ملايين دولار أمريكي اعتبارًا من عام 2021، فيما يبلغ دخلها الشهري حوالي 30 ألف دولار أمريكي.

ومنذ إعلان إعتزالها عالم الأفلام الإباحية، فإن ميا خليفة تجني الأموال من أنشطة مختلفة مثل تقديم البرامج التليفزيونية، والمقابلات، وتصوير أغلفة المجلات، وما إلى ذلك.

كما شاركت ميا خليفة أيضًا كمقدمة في برنامج حواري رياضي يومي يسمى "خارج الحدود" لفترة قصيرة من الزمن.

ميا خليفة حصلت على 12 الف من الافلام الاباحية

كما تجني ميا خليفة الأموال من رعاية واستخدام منتجات العديد من الشركات العالمية، حيث كشفت في مقابلة واحدة أنها حصلت على 12000 دولار فقط كممثلة أفلام للبالغين.

من هي ميا خليفة ؟



يذكر أن ميا خليفة ولدت عام 1993 في بيروت، لبنان، وبعد 8 سنوات انتقلت إلى الولايات المتحدة مع عائلتها.

وقالت سابقًا بأنها تربت في منزل كاثوليكي وصفته بأنه "محافظ للغاية".

وتعلمت ميا خليفة اللغة الإنجليزية في أيام دراستها في مدرسة فرنسية خاصة في بيروت، ثم انضمت لاحقًا إلى أكاديمية ماسانوتن العسكرية في الولايات المتحدة وأكملت تخرجها من جامعة تكساس في إل باسو.

بدأت خليفة حياتها المهنية كعارضة أزياء بدوام جزئي واعتادت العمل كنادلة خلال أيامها الأولى، ثم دخلت في صناعة أفلام الإباحة في عام 2004.

وكانت ميا خليفة الممثلة الإباحية الأكثر بحثًا مع أكثر من 1.5 مليون مشاهدة في سوق أفلام البالغين.

ميا خليفة عكست صورة سيئة عن الاسلام

في عام 2014، أثارت خليفة جدلًا كبيرًا عندما ظهرت في فيلم ترتدي الحجاب، وتم تهديدها من قبل العديد من الجماعات الدينية المتطرفة بقطع رأسها.

وفي مقابلة أجرتها معها صحيفة واشنطن بوست الإخبارية الأمريكية، قالت إن أفلام هوليوود تصور المسلمين بشكل سلبي أكثر بكثير مما ينبغي أن تصوره أي ممثلة بالغة.

وقعت خليفة عقدًا مع شركة WGCD القابضة التي تمتلك أكبر موقع إباحي مجاني Xvideos. وفقًا للعقد، يتعين عليها أن تؤدي دورًا في العديد من الأفلام كل شهر ، لكنها استقالت بعد أسبوعين وقالت: "لقد لفتت انتباهي، لا أريد أيًا من هذا، سواء كان إيجابيًا أو سلبيًا - لكن كل ذلك كان سلبياً. لم أفكر كثيرًا في الأمر بشأن معاناة أصدقائي وعائلتي وعلاقاتي".

وعلى الرغم من أنها عملت في هذا المجال لمدة 3 أشهر فقط، إلا أنها أصبحت واحدة من أكثر الممثلات البالغات بحثًا لسنوات عديدة.

سيارات ميا خليفة الباهظة

وتمتلك النجمة الإباحية السابقة عدد من السيارات باهظة الثمن مثل BMW I8 Coupe و Bentley Continental GT و Audi R8 Spyder.

كما تمتلك ميا خليفة منزلًا ضخمًا في تكساس، وشاركت في ملكية منزلها السكني الحالي في لوس أنجلوس مع زوجها السابق ساندبرج.