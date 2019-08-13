ميا خليفة: تكشف عن حجم المبالغ التي جنتها من الافلام الاباحية

كشفت الممثلة الإباحية السابقة ميا خليفة، في مقابلة لها يوم الإثنين 13 آب – أغسطس 2019، أنها لم تتقاضى سوى 12 ألف دولار أميركي خلال مهنتها كممثلة إباحية بعكس ما يعتقد الكثير من متبايعها بأنها جنت الملايين لقاء الأفلام التي صورتها.

وعلماً أن الممثلة لم تمض أكثر من بضعة أشهر في مهنة الأفلام الإباحية الا أنها لا تزال حتى اليوم الممثلة الأكثر شهرة وطلباً على أشهر المواقع الإباحية بعد مرور أربع سنوات على اعتزالها عام 2015.

وتحدثت خليفة، اللبنانية الأصل، عن المعتقدات الخاطئة لدى الجمهور حول هذه المهنة الذي يعتقد أنها تدر للممثلات مبالغ ضخمة، مؤكدة أن مثل هذه المعتقدات بعيدة كل البعد عن الواقع.

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وقد خصصت خليفة حيزاً مهماً من المقابلة للتحدث عن الصعوبات التي تواجها ممثلة اباحية سابقة للعثور على عمل عادي بعد اعتزال التمثيل الاباحي معتبرة أن الأمر "مخيف". وأشارت الى أنها عملت كمساعدة للشؤون القانونية والمحاسبة بعد اعتزالها التمثيل الاباحي.

من جهة أخرى، لم تخف خليفة ندمها على الدخول في هذه المهنة والجهد المستمر للتأقلم من جديد في حياة عادية. يذكر أن خليفة أعلنت عن خطوبتها من طاه سويدي يُدعى روبرت سانبديرج في آذار – مارس 2018.

وقالت خليفة أنها لا تزال تحتفظ بحساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي كمصدر لكسب المال من خلال الإعلانات. لكن المثير للدهشة أن أعداد متابعيها على حساب "إنستغرام" تضاعفت بشكل مدهش بعد اعلان اعتزالها فقفزت من 400 متابع فقط الى أكثر 200 ألف خلال 3 أيام فقط ووصلوا لحدود المليونين بعد 6 أشهر.