"ميتا" تلغي 10 آلاف وظيفة إضافية في ثاني موجة خلال اربعة شهور

اعلنت "ميتا"، الشركة الام لفيسبوك وانستغرام الثلاثاء، انها بصدد الغاء 10 الاف وظيفة اضافية، بعد نحو اربعة اشهر من موجة شملت تسريح 11 موظف.

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة مارك زوكربيرغ في بيان، انه سيتم الغاء 5 آلاف وظيفة شاغرة حاليا، والتي لن يتمّ ملؤها بعد الآن.

واشار البيان الذي نشر على موقع "ميتا"، ان اعادة الهيكلة هذه ستطبق بحلول نهاية العام، على ان يتم الكشف عن قائمة المناصب المعنيّة بالقرار أواخر الشهر المقبل.

وكانت ميتا قامت بفصل 11 ألف موظف في تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك في اول عملية تسريح جماعي في تاريخ الشركة التي ظهرت الى الوجود عام 2012.

بعد موجة إلغاء الوظائف الجديدة، ستكون ميتا قد خفّضت عدد موظفيها بنسبة 24%.

وقال زوكربيرغ ان هذه الاجراءات التي اعتبرها ضرورية، تهدف الى جعل "ميتا" شركة تكنولوجيا افضل، وكذلك تحسين ادائها المالي في بيئة صعبة، ختى يتسنى لها تطبيق رؤيتها طويلة الأمد.

واضاف ان عام 2023 يجب ان يكون "عام الفعالية"، وهو مصطلح استخدم لدى عرض نتائج المجموعة السنوية اوائل شباط/فبراير

واشار زوكربيرغ، وهو أحد مؤسسي فيسبوك التي أصبحت ميتا أواخر العام 2021، الى ان الشركة ستبطئ ايضا وتيرة التوظيف، وتلغي مشاريع لا ثانوية.

تعاني فيسبوك منذ العام الماضي تباطؤا في الإعلانات الإلكترونية، وازداد الامر صعوبة بعد تعديل نظام تشغيل هواتف "آي فون" (آي أو إس) مما حد من كمية بيانات المستخدمين التي كانت المنصة تجمعها سابقًا.

ويضاف الى ذلك المنافسة التي يواجهها موقع فيسبوك وتطبيق انستغرام من جانب منصّة تيك توك، وكذلك ارتفاع معدلات الفائدة، علما ان حجم أعمال ميتا انكمش بنسبة 1% وبلغ 116,6 مليار دولار عام 2022.