أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، اليوم السبت، أن الدول الغربية المنافسة لروسيا تدفع بقوة نحو بداية حرب عالمية ثالثة، متجاهلة بذلك إشارات الحذر التي أطلقتها موسكو.

وأشار ميدفيديف خلال مقابلة مع وكالة "تاس" وقناة "آر تي" إلى أنه كان من الأفضل للدول الغربية أن تأخذ بعين الاعتبار تلك الإشارات والتحذيرات.

وقال ميدفيديف: "لو كانوا استمعوا إلى هذه الإشارات، لكان الوضع أفضل بلا شك. بغض النظر عن ذلك، يبدو أن خصوم روسيا في الغرب يدفعون بقوة نحو بداية حرب عالمية ثالثة".

وجاء هذا التصريح ردًا على الآراء التي تؤكد أن رد فعل روسيا القاسي على الصراع مع جورجيا في عام 2008 ينبغي أن يكون إشارة واضحة للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو بضرورة توخي الحذر والاستماع إلى مخاوف روسيا

وأشار نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إلى الانقسام الداخلي في الولايات المتحدة وأثره على الأوضاع الداخلية والخارجية.

وقال ميدفيديف إن هذا الخلاف داخل الولايات المتحدة يمكن أن يصبح خطيرًا لدرجة تهديد استقرار البلاد، حيث أشار إلى إمكانية حدوث حرب أهلية نتيجة لهذا الانقسام.

وأكد ميدفيديف أن الخلافات الداخلية في الولايات المتحدة غالبًا ما تكون صعبة التسوية، وأنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى صدامات أو حتى حروب أهلية.

بالنسبة للرئيس الأمريكي جو بايدن، اعتبر ميدفيديف أنه أصبح منذ فترة طويلة رهينة لأوكرانيا ومتورط بعمق في الصراع الأوكراني.

ووصف تورطه بأنه أمر محزن للولايات المتحدة وأوكرانيا، حيث يُرسلون عددًا كبيرًا من جنودهم إلى مناطق الصراع والخطر.

وألمح إلى دور أسرة بايدن في توجيه سياسته نحو أوكرانيا.

