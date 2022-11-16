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ميدفيديف يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 08:23
دميتري مدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاربعاء، من نشوب حرب عالمية ثالثة، إثر الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

وكتب ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن قصة الهجوم الصاروخي الأوكراني على بولندا، تثبت شيئًا واحدًا فقط وهو أن الغرب من خلال حربه الهجينة مع روسيا يزيد من احتمالية اندلاع حرب عالمية".

وأفادت وسائل اعلام بولندية، أمس الثلاثاء، بسقوط صاروخين على قرية بشيفودوف بمقاطعة ليوبلين البولندية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب بمقتل شخصين.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، توجيه قواتها أي ضربة عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، وقالت في بيان: " لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، بأن البيانات الأولية، تشير إلى أن الصاروخ الذي سقط في بولندا، أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي

كما نوه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عقب الإجتماع الطارئ الذي عقده مع قادة من مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، إلى أنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا، وذلك بناء على المسار.

كلمات دالة:دميتري مدفيديفروسياالغربالحرب العالمية الثالثة

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