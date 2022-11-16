ميدفيديف يحذر من حرب عالمية ثالثة بسبب الحرب الهجينة ضد روسيا

حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، اليوم الاربعاء، من نشوب حرب عالمية ثالثة، إثر الحرب الهجينة التي يشنها الغرب ضد روسيا.

وكتب ميدفيديف عبر حسابه على موقع "تويتر": "إن قصة الهجوم الصاروخي الأوكراني على بولندا، تثبت شيئًا واحدًا فقط وهو أن الغرب من خلال حربه الهجينة مع روسيا يزيد من احتمالية اندلاع حرب عالمية".

The incident with the Ukrainian-alleged "missile strike" on a Polish farm proves just one thing: waging a hybrid war against Russia, the West moves closer to the world war. — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) November 16, 2022

وأفادت وسائل اعلام بولندية، أمس الثلاثاء، بسقوط صاروخين على قرية بشيفودوف بمقاطعة ليوبلين البولندية، بالقرب من الحدود مع أوكرانيا، مما تسبب بمقتل شخصين.

ونفت وزارة الدفاع الروسية، توجيه قواتها أي ضربة عسكرية بالقرب من الحدود الأوكرانية البولندية، وقالت في بيان: " لا علاقة للحطام الذي نشرته وسائل الإعلام البولندية في تغطيتها من موقع قرية بشيفودوف بالأسلحة الروسية".

وأفادت وكالة "أسوشيتد برس" للأنباء، نقلا عن مسؤولين أمريكيين، اليوم الأربعاء، بأن البيانات الأولية، تشير إلى أن الصاروخ الذي سقط في بولندا، أطلقته القوات الأوكرانية لإسقاط صاروخ روسي

كما نوه الرئيس الأمريكي جو بايدن، في وقت مبكر من يوم الأربعاء، عقب الإجتماع الطارئ الذي عقده مع قادة من مجموعة السبع وحلف شمال الأطلسي، إلى أنه من غير المرجح أن يكون الصاروخ قد أطلق من روسيا، وذلك بناء على المسار.