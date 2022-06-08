ميركل: الردع العسكري هو اللغة الوحيدة التي يفهمها بوتين

أعربت المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل عن تأييدها لتعزيز الردع العسكري في مواجهة روسيا.

وقالت ميركل، في مقابلة بثتها محطة “فونيكس” التلفزيونية مساء اليوم الثلاثاء، عن الردع العسكري: “هذه هي اللغة الوحيدة التي يفهمها (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين”.

ونفت ميركل مسؤوليتها عن عدم الاستثمار في تجهيز الجيش الألماني، وحمّلتها بشكل غير مباشر للحزب الاشتراكي الديمقراطي (الذي ينتمي إليه المستشار الحالي أولاف شولتس)؛ وهو الحزب الذي كان يشارك تحالف ميركل المسيحي في الحكومة الألمانية السابقة.

وقالت ميركل:” أنا الآن سعيدة للغاية بأننا قررنا أخيراً، بعد أن أصبح لدى العالم كله طائرات مسيرة مسلحة، أن نشتري بعضا منها أيضا. كما أنني لم أكن أنا السبب في الفشل في وجود أشياء معينة أخرى، وكان هناك صراع شديد للغاية للاستثمار في الردع العسكري”.

وكشفت المستشارة الألمانية السابقة عن نشوب خلاف سابق مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بخط نورد ستريم2.

وقالت إنها غضبت بشدة بعد فرض الولايات المتحدة، تحت قيادة الرئيس جو بايدن، عقوبات على الشركات العاملة في خط نورد ستريم2، مشيرة إلى أن مثل هذا الإجراء يمكن عمله مع إيران لكن ليس مع حليف.

ووصفت ميركل الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة في الصيف الماضي بأنه كان بمثابة “نقلة نوعية”.

كانت الولايات المتحدة وألمانيا تمكّنتا، في تموز/يوليو الماضي، من تسوية خلاف طويل الأمد حول خط نورد ستريم2، حيث أعلنت الولايات المتحدة تخليها عن فرض عقوبات جديدة على المشروع، كما تضمن بيان الاتفاق تحذير روسيا من استخدام الطاقة كـ”سلاح” سياسي، ونصّ البيان على أنه في هذه الحالة سيصبح المشروع محل شك؛ وأعربت ميركل عن اعتقادها بأن هذه الحالة تحققت بهجوم روسيا على أوكرانيا.

كانت الحكومة الألمانية برئاسة المستشار الحالي أولاف شولتس أوقفت التصديق على نورد ستريم 2 بعد الغزو الروسي.