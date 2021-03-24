ميركل تتراجع عن تشديد إجراءات الإغلاق وتعتذر

أقرت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل بأنها ارتكبت ”خطأ“ بقرارها تشديد إجراءات الإغلاق خلال عطلة عيد الفصح، مؤكدة التخلي عن هذا المشروع الذي أثار انتقادات كثيرة.

وقالت ميركل في كلمة خلال ختام اجتماع طارئ لقادة المقاطعات الألمانية، اليوم الأربعاء، ”يجب الاعتراف بالخطأ عند حدوثه، والأهم في أن يُصحح الخطأ وفي الوقت المناسب إن أمكن.. أعرف أن هذا الاقتراح أثار مزيدا من عدم اليقين وأنا آسفة جدا لذلك، وأطلب الصفح من المواطنين“.

والثلاثاء الماضي، قررت الحكومة تشديد الإغلاق خلال عيد الفصح من 1 إلى 5 نيسان/ أبريل المقبل عبر تقليص الحياة العامة والخاصة والاقتصادية. وكان من المفترض إعلان يومي خميس العهد والسبت المقدس كأيام راحة. ومع ذلك،

تم توجيه انتقادات شديدة لهذا القرار، وكان هناك أيضاً ارتباك كبير حول التطبيق العملي له. وقد أفضى هذا الاجتماع إلى إجراءات واجهت انتقادات من كل الأطراف، بينها إغلاق كل المحلات التجارية ودعوة إلى عدم استقبال مؤمنين في الكنائس طوال عطلة نهاية الأسبوع في عيد الفصح.

كما أثير استياء على وجه الخصوص بسبب بقاء تنفيذ بعض القرارات المحورية مفتوحاً رغم المشاورات التي استغرقت ساعات طويلة ليلة الاثنين/ الثلاثاء الماضية.

وقوبلت هذه القرارات ببعض الانتقادات الشديدة من المعارضة. ووصف كريستيان ليندنر، زعيم الكتلة البرلمانية للحزب الديمقراطي الحر، ورقة القرار بأنها "وثيقة صادمة تفتقر إلى إلى أي خطة".

واتهمت كاترين غورينغ-إيكارت، زعيمة الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، الحكومة الاتحادية بأنها "قادت البلاد إلى طريق مسدود" بعد عام من تفشي الجائحة.

وقفزت أرقام الإصابات بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا إلى الضعف في يوم واحد، إذ انتقلت من 7 آلاف و485 إصابة أمس الثلاثاء إلى 15 ألفاً و813 إصابة اليوم الأربعاء وفق آخر الأرقام التي أعلن عنها معهد "روبرت كوخ".