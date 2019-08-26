ميركل تحث ترامب لتقديم المزيد من التنازلات لصالح ايران

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن زعماء "G7" أظهروا "وحدة بدرجة كبيرة" حول مسألة كيفية التعامل مع إيران، وإنهم توصلوا "تقريبا" إلى اتفاق.

تصريحات ترامب جاءت خلال لقائه مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، على هامش قمة الدول الصناعية السبع المنعقدة في فرنسا.

في حين قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، إنه "لا يزال يتعين عمل المزيد"، برغم أنها أجرت "محادثات مثمرة مع ترامب بخصوص القضية".

من جهة أخرى، وصف ترامب الأوروبيين بأنهم "مفاوضون صارمون لكنه يحترمهم مثل الصينيين"، مضيفا أنه ما كان ينبغي لحكومات أمريكية سابقة السماح بـ "ظلم الولايات المتحدة"، من وجهة نظره.