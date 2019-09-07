ميركل تدعو المجتمع الدولي لحماية المناخ

دعت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل المجتمع الدولي إلى المضي قدما على نحو مشترك في حماية المناخ.

وقالت ميركل السبت أمام طلاب جامعة هواتشونغ، في مدينة ووهان بشرق الصين، إن الجميع تسبب في تغير المناخ، مضيفة أنه لذلك يتعين على الجميع الاهتمام بالأمر.

وذكرت ميركل أن المجتمع الدولي يعتمد على أن تقدم الصين إسهاما مهما في ذلك الصدد نظرا لحجمها وقوة اقتصادها، مضيفة أن ألمانيا تسعى إلى تحقيق الحيادية المناخية بحلول عام 2050.

وأشارت ميركل إلى أن هناك قواعد مشتركة لا غنى عنها في ظل العولمة، موضحة أن هناك حاجة إلى التصرف المشترك وليس إلى الحمائية التجارية، على سبيل المثال. وقالت المستشارة: “الحمائية تضرنا جميعا في النهاية”، مؤكدة ضرورة اتباع سياسة تراعي المصالح القومية والدولية معا.

وذكرت ميركل أن الصين تقدم الدليل على أن النظام التجاري متعدد الأطراف مُجد، مشيرة إلى أن ملايين المواطنين وجدوا مخرجا من الفقر في الصين بفضل ذلك. وقالت أيضا إن الصين تعتبر اليوم من أهم الدول المؤثرة في السياسة الدولية، وإن هذا يعني أيضا مسؤولية تجاه حقوق الإنسان وسيادة القانون.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي الزيارة الثانية عشرة التي تقوم بها المستشارة الألمانية للصين. وبزيارة مدينة ووهان في إقليم خوبي، تكون ميركل قد زارت نصف أقاليم الصين.