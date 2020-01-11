ميركل تعلن استضافة برلين مؤتمرا للسلام بشأن ليبيا

قالت ميركل إن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا.

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن محادثات السلام الليبية ستعقد في برلين وذلك وسط دعوات تركية وروسية لأطراف الصراع بوقف إطلاق النار.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو يوم السبت "نأمل في نجاح الجهود المشتركة لروسيا وتركيا وسنرسل قريبا دعوات لمؤتمر في برلين".

وقالت ميركل إن ألمانيا تخطط لبدء إرسال دعوات لمحادثات السلام الليبية قريبا.

وقال بوتين خلال المؤتمر إن الوقت قد حان لإجراء محادثات السلام الليبية في برلين وإن من المهم إنهاء الصراع.

وفي الآونة الأخيرة حثت تركيا وروسيا الأطراف المتصارعة في ليبيا على إعلان وقف إطلاق النار يوم الأحد فيما تشتبك الفصائل المتحاربة وتنفذ ضربات جوية في صراع يجتذب تدخلا أجنبيا على نحو متزايد.

