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ميركل تندّد بـ"الكراهية العمياء المعادية للسامية" بعد هجوم بيتسبرغ

ميركل تندّد بـ"الكراهية العمياء المعادية للسامية" بعد هجوم بيتسبرغ
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