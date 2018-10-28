ميركل تندّد بـ"الكراهية العمياء المعادية للسامية" بعد هجوم بيتسبرغ

ندّدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بـ”الكراهية العمياء المعادية للسامية” بعد الهجوم الذي نفّذه داخل كنيس بمدينة بيتسبرغ الأمريكية السبت مسلّح أطلق النار على مصلّين يهود مما أسفر عن مقتل 11 شخصاً وإصابة ستة آخرين.

وقالت ميركل في تصريح مقتضب نشره على تويتر الناطق باسم الحكومة “علينا جميعاً أن نقف بكل عزم ضد معاداة السامية، أينما كان”.

وأكّدت المستشارة الألمانية التي تشهد بلادها عودة للتيار المعادي للسامية إنّها تفكّر بعائلات القتلى وتتمنى “للجرحى أن يتحلّوا بالقوة وأن يتماثلوا للشفاء”.

وبحسب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز فإن مطلق النار الذي اعتقلته الشرطة ويدعى روبرت باورز سيحاكم أمام القضاء الفدرالي بتهم تصل عقوبتها للإعدام.

وقال سيشنز إن باورز ستوجّه إليه تهم فدرالية عديدة بينها تهمة “معاداة السامية”، مندّداً بجريمة “مثيرة للاشمئزاز إلى أقصى حدّ” ومشدّداً على أنّ “الكراهية والعنف على أساس الدين لا يمكن أن يكون لهما مكان في مجتمعنا.

وبحسب وسائل إعلام أمريكية فإن باورز (46 عاما) من سكّان بيتسبرغ وتعليقاته على شبكة الانترنت مليئة بالعبارات المعادية للسامية.(أ ف ب)