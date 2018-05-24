ميركل: سنواصل احترام الاتفاق النووي مع إيران

المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل

أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أن بلادها ستستمر في احترام "خطة العمل الشاملة المشتركة" بشأن الاتفاق النووي مع إيران.

وقالت ميركل خلال مؤتمر صحفي في بكين بعد محادثات جمعتها مع رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ، اليوم الخميس: "فيما يتعلق بالاتفاق مع إيران، فهو بالتأكيد ليس مثاليا، لكن الخيارات الأخرى تنذر بقدر أكبر من عدم الاستقرار، لذا سنظل نحترم هذا الاتفاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد أعلن في الـ 8 مايو انسحاب الولايات المتحدة رسميا من الاتفاق النووي مع إيران.

وبعد إعلان ترامب، كثفت الدبلوماسية الأمريكية جهودها لإقناع الدول الأوروبية، وفي مقدمتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، بالاقتداء بواشنطن، إلا أن ألمانيا والأعضاء الأوروبيين الآخرين في السداسية الدولية أكدوا أكثر من مرة سعيهم للحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران، على الرغم من قلقهم إزاء البرنامج الإيراني للصواريخ الباليستية ونشاط طهران في المنطقة.