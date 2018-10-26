ميركل: لا اسلحة للسعودية قبل كشف غموض بمقتل خاشقجي

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل

أكدت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الجمعة من براغ، أن بلادها لن تصدر أسلحة الى السعودية طالما لم يتم الكشف عن كل النقاط التي لا تزال غامضة بشأن جريمة قتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول.

وكررت ميركل الجمعة ما قالته الاحد الماضي، وبات يرتدي أهمية كبيرة لأن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اعتبر تقريبا في الوقت نفسه من براتسيلافا -من دون أن يذكر برلين بالاسم- أن "الدعوة لوقف بيع السلاح الى الرياض هو من باب الديموغاجية البحت".

وقالت ميركل في مؤتمر صحافي عقدته مع رئيس الحكومة التشيكية اندري بابيش في براغ "إن ما حصل للصحافي خاشقجي هو بالطبع شيء غير معقول، وقد قلت ذلك بالامس للملك السعودي خلال اتصالي الهاتفي به".

وتابعت المستشارة الالمانية "من جانبنا قلنا بضرورة إيضاح ما لا يزال غامضا في هذه الجريمة الفظيعة، وحتى ذلك الوقت لن نسلم أسلحة الى السعودية".

وأضافت ميركل "قلت أيضا أن ما يهمني كثيرا هو ضرورة قيام السعودية بكل ما هو ممكن لتحسين الوضع الانساني في اليمن. حاليا يوجد ملايين الأشخاص باتوا عرضة للجوع، ونحن شهود على إحدى أكبر الكوارث الإنسانية".

وقالت أيضا "بالطبع سنبحث هذا الموضع داخل الاتحاد الاوروبي لنقرر ما ستكون عليه خطواتنا اللاحقة".

واوضح ماكرون أن بيع السلاح "لا علاقة له بخاشقجي، لا يمكن خلط الأمور ببعضها البعض".

واعتبر ماكرون أنه في حال فرض عقوبات "لا بد من رد أوروبي في كل المجالات، ولكن بعد التثبت من الوقائع".