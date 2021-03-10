"ميغ-31" تعترض "طائرة معادية" فوق القطب الشمالي

نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو يوثق اعتراض مقاتلة "ميغ-31" أثناء التدريبات في القطب الشمالي طائرة "عدو محتمل" حاولت اختراق المجال الجوي على ارتفاعات عالية وبسرعة تفوق سرعة الصوت.

ونفذت المقاتلة الروسية ""ميغ-31" عملية اعتراض لمقاتلات عدو افتراضي في إطار التدريبات، التي يقوم بها أسطول المحيط الهادئ للطيران البحري، الذي يعمل على الدفاع وحماية أجواء منطقة تشوكوتكا في الشرق الأقصى الروسي.