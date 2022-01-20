ميقاتي: لن أستقيل.. وهذا ما نريده من "حزب الله"

نفى رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، اليوم الخميس، تفكيره في الاستقالة، محددا أولوياته الأربع في المرحلة المقبلة، وماذا يريد من "حزب الله".

وكشف عن أولوياته الأربع، قائلا إنها "المناقشات مع صندوق النقد الدولي، الانتخابات البرلمانية، إيصال الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان، والمفاوضات حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل".

وقال ميقاتي، في حديث مع صحيفة لوريان لو جور، اللبنانية الناطقة بالفرنسية، إن "حزب الله يريد اتفاقا مع صندوق النقد الدولي، على عكس ما يعتقده الجميع وأن هذه نقطة إيجابية ستمنحنا بعض الراحة".

ولفت ميقاتي إلى وجود استعداد دولي كبير لتقديم المساعدة للبنان، بشرط أن تنجح المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.

وقال إن "المفاوضات مع صندوق النقد الدولي جادة وستجرى بالتزامن مع الموافقة على الموازنة التي تم الانتهاء من مسودتها الرئيسية، فيما يتواصل العمل للتحقق من الأرقام"، معتبرا أن "التقلبات في سعر الليرة اللبنانية، هي العقبة الرئيسية أمام استكمال الموازنة".