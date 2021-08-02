ميقاتي يتحدث عن بطء في تشكيل الحكومة

اقر رئيس الوزراء اللبناني المكلف، نجيب ميقاتي، بوجود بطء في عملية تشكيل الحكومة الجديد “بعكس ما كنا نأمله”، معرباً عن أمله في أن تكون وتيرة تشكيل الحكومة أسرع، مؤكداً أن مهمة تشكيل الحكومة “لن تكون مفتوحة”.

ميقاتي: لا احباط اضافي

واعلن ميقاتي، مؤتمر صحفي عقب لقائه بالرئيس اللبناني ميشال عون، أن شعب لبنان يريد تشكيل حكومة تمثل أملًا له لا إحباط إضافي.

وأشار إلى أن تفقت مع الرئيس اللبناني على عقد اجتماع آخر حول تشكيل الحكومة بعد مؤتمر المانحين الخميس المقبل.

وتابع ميقاتي: “نتمنى أن يكون قد تمّ وضع حدّ لأحداث خلدة، والحلّ كان بفضل الجيش والقوى الأمنية والجيش هو من قدّم هدية للبنانيين في يوم عيده في وأد الفتنة”.

لا اعتذار لميقاتي

وردا على سؤال حول المهلة التي أعطاها لنفسه قبل إعلان اعتذاره، قال ميقاتي: “بالنسبة لي المهلة غير مفتوحة وليفهم يللي بدو يفهم”.

وكانت الرئاسة اللبنانية قد نفت، الخميس الماضي، تدخل الرئيس ميشال عون في الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.