ميقاتي يستقبل جوتيريش: نمر باسوء ازمة في تاريخنا وندعو لعودة السوريين الى بلادهم

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو جوتيريش دول العالم للاسراع في انقاذ لبنان الذي يمر باسوء ازمة اقتصادية وسياسية في تاريخه، ودعا الزعماء اللبنانيين لمساعدة البلاد حيث ان حكومة ميقاتي لم تجتمع منذ شهرين

اسوء ازمة في تاريخ لبنان

واعلن رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، إن لبنان يتطلّع إلى إجراء انتخابات نيابية العام المقبل، مؤكدًا عزم الحكومة على إجراء الانتخابات في موعدها دون تأخير، بمؤازرة حثيثة من الأمم المتحدة. وأضاف ميقاتي، خلال مؤتمر صحفي مع الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو جوتيريش​، بالعاصمة بيروت، اليوم الإثنين، أن لبنان يتعرض لأسوأ أزمة اقتصادية واجتماعية على مر التاريخ.

فيما أكد الأمين العام للأمم المتحدة أن لبنان يواجه أزمة كبيرة ووضعا خطيرا.

لماذا #لايجرؤ كل من ميشيل عون ونجيب ميقاتي بالمطالبة من #القتلة عصابة حزب الله #بالخروج من سوريا ولكنهم مبدعين بالطلب بعودة اللاجئين السوريين الى بلدهم المدمرة والمحتلة ⁉️ — ABO ANEES (@mohamed20201952) December 20, 2021

اعادة السوريين الى بلادهم

ووجه ميقاتي الدعوة للمجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، لاسيما وأن معظم المناطق السورية باتت آمنة.

مساعدة لبنان

في الاثناء قال جوتيريش: “سنقدم كل ما في وسعنا حتى يعود لبنان إلى مساره الصحيح”. وأكد أنه حصل على تأكيدات من الزعماء اللبنانيين بأن الانتخابات المقررة العام المقبل ستجرى في موعدها. وتابع الأمين العام للأمم المتحدة: “على الساسة اللبنانيين الاتحاد.. وهذا ليس وقت الانقسام”.

ودعا جوتيريش زعماء لبنان إلى العمل معا على معالجة الانهيار الاقتصادي الذي دفع بأربعة أخماس اللبنانيين إلى صفوف الفقراء.

ووضع جوتيريش إكليلا من الزهور عند نصب تذكاري لضحايا انفجار مرفأ بيروت، في اليوم الثاني من زيارته التي تهدف إلى حشد الدعم الدولي للبنان المنكوب بالأزمات.



اللقاء مع عون

وقال الامين العام للامم المتحدة الأحد، بعد اجتماع مع الرئيس اللبناني ميشال عون، “بالنظر لمعاناة الشعب اللبناني، لا يحق للزعماء السياسيين اللبنانيين الانقسام وشل البلاد”. ولم تجتمع حكومة رئيس الوزراء، نجيب ميقاتي منذ أكثر من شهرين وسط ضغوط من أحزاب على صلة بساسة نافذين لعزل قاض يقود التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

وقال جوتيريش، في رسالة مصورة قبيل زيارته، إنه يؤيد مطالب اللبنانيين بإحقاق “الحق والعدالة” فيما يتعلق بالانفجار الذي نتج عن مواد كيماوية مخزنة في الميناء منذ نحو سبع سنوات.