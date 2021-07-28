ميقاتي يقدم لائحة بحقائب وزارته لـ عون

قدم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، لائحة بتوزيع الحقائب الوزارية الى الرئيس ميشيال عون الذي اطلع عليها "تمهيدا لإبداء ملاحظاته ودرسها في العمق، بما يتناسب مع التوجهات العامة للحكومة الجديدة" وفق ما افادت الرئاسة اللبنانية

وفي وقت سابق، الأربعاء، قال ميقاتي بعد لقاء الرئيس اللبناني: "قدمت اقتراحاتي للرئيس، ومعظمها لاقت قبولا منه، وآخذ بكل ملاحظاته"، معربا عن امله في أن يتم التوصل إلى حكومة "قريبا".

وأضاف: "نسعى والرئيس عون إلى تشكيل حكومة بأقصى سرعة".

وقالت الرئاسة اللبناينة "سيستكمل البحث" بين عون وميقاتي بعد ظهر الخميس.

وبعد 3 أيام على تكليفه تأليف الحكومة، أوضح ميقاتي لوكالة "بلومبيرغ" الأميركية أنّه "لن يستطيع إخماد الحريق"، مؤكداً: "لكنني سأمنع انتشاره وآمل فعل ذلك في أول 100 يوم في المنصب".

وفي تأكيد لتصريحاته السابقة، أكّد ميقاتي أنّه "يحظى بالدعم الدولي اللازم من جانب الاتحاد الأوروبي، ولا سيما فرنسا"، مضيفاً: "وأنا واثق من أنّ الولايات المتحدة ستكون منفتحة لتقديم الدعم أيضاً"، وذلك إلى جانب المساعدات الأميركية للجيش، كما تلفت الوكالة.

وفي ظل اشتداد الأزمة، رأى ميقاتي أنّه يتعيّن على وزير المالية العتيد أن يكون قادراً على التواصل مع صندوق النقد الدولي والشركاء المحتملين في الخارج والتعامل مع المصرف المركزي.