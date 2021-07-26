ميقاتي يكشف اسباب قبوله تشكيل الحكومة

كشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي عن الاسباب التي دفعته للقبول بالتكليف لتشكيل الحكومة على الرغم من الازمة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، واصدر الرئيس ميشيل عون قرارا بالتكليف فيما حصل ميقاتي على الاصوات اللازمة في البرلمان

ميقاتي: ضمانات دولية

وكشف رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي إنه حصل على ضمانات دولية خارجية لنجاح مساعيه في تشكيل الحكومة، وفيما لم يكشف عن تلك الضمانات او المانحين لها، فقد اعلن انه (بالتعاون مع رئيس الجمهورية ميشال عون "سنشكل الحكومة المطلوبة").

ودعا الى تنفيذ المبادرة الفرنسية معتبرا اليها بانها تصب في مصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني وتوقف انهيار البلاد

وقال: "أنا مطمئن.. الوقت حان للحد من تمدد النار

لا عصا سحرية

واقر ميقاتي بصعوبة مهمته، واكد بعد لقائه بالرئيس عون " أنا ليس لدي عصا سحرية ولا أستطيع فعل العجائب والمهمة صعبة" وقال: "أريد ثقة الشعب، ثقة كل رجل وسيدة، كل شاب وشابة" .. واكد ان سننجح اذا تضافرت كل جهودنا بدون مناكفات ومهاترات واتهامات متبادلة".

عون يصدر كتاب التكليف لميقاتي

وكان رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون قد اصدر مرسوما بتكليف نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت مصادر اعلامية لبنانية ان عون​ استدعى ​نجيب ميقاتي إلى قصر بعبدا​ لتكليفه برئاسة الحكومة بعد نيله 72 صوتا مقابل صوت واحد ل​نواف سلام​ و42 صوتا لم يسموا احداً، وغياب 3 نواب.

جبران لم يِسمّي الحريري وطلب حصّة الأسد في الحكومة

وهو لم يُسمّي ميقاتي و أيضاً سيطلب حصّة الأسد في الحكومة

وعون سيطلب الثلث المعطّل

من يتأمّل خيراً من هذا العهد فهو يأمل خيراً من إبليس

لن تتشكّل أي حكومة

وسيحلّ الخراب و الإصطدام و الفوضى و الجوع

مع عون التاريخ سيكرر نفس — marwan el baba (@marwansahar) July 25, 2021

ووفقا للنظام السياسي في لبنان، يجب أن يشغل مسلم سني منصب رئيس الوزراء بينما يتولى رئاسة البلاد مسيحي ماروني.

وتراس ميقاتي الحكومة اللبنانية مرتين، الأولى عام 2005 والثانية عام 2011.

ويأتي تأليف ميقاتي بتشكيل الحكومة الجديدة بعد أن دعا عون اليوم الإثنين إلى استشارات نيابية ملزمة إثر اعتذار سعد الحريري عن تشكيل الحكومة بعد 9 أشهر من تكليفه بهذه المهمة التي جاءت إثر استقالة حكومة حسان دياب عقب الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت يوم 4 أغسطس من العام الماضي.