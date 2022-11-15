منشور 15 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 06:23 © 2000 - 2022 البوابة (www.albawaba.com) مواضيع ممكن أن تعجبك توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 الجمهور يستذكر موقف بلقيس فتحي من إسراء غريب بعد تعرضها مسلسل رجل العصا .. التشين سانجو تتعرض للخطف على يد انجين نجم مسلسل ارطغرل ينعى ابنته وطليقته في انفجار تقسيم وفاة الفنان الأردني أشرف طلفاح بعد تعرضه للضرب في مصر اليسا .. ونجومية الموقف السياسي "ريتويت صحة السلامة المحتوى بواسطة الاشتراك اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن إشترك الآن الأحدثترند ميناء الدوحة.. فندق عائم لضيافة مشجعي المونديال سعر الذهب اليوم في الاردن الثلاثاء 15 نوفمبر 2022 12 فكرة إجازة غير تقليدية حسب الأبراج الفلكية بعد القبض عليه متلبسًا .. من هو القاضي المرتشي إبراهيم الجهني أردوغان وبن سلمان.. لقاء على هامش قمة الـ20 Loading content ...