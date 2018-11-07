"مين الفِلتان".. حملة في لبنان لتشديد العقوبات على المعتدين على المرأة

حملة "مين الفلتان"

انطلقت في لبنان حملة بعنوان “مين الفلتان” بمناسبة حملة الـ16 يوما العالمية للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات، وذلك بالشراكة بين منظمة أبعاد المدنية ووزارة الدولة لشؤون المرأة والهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، وبدعم من عدد من السفارات الأجنبية وعدد من الشركاء.

وأوضحت مديرة المنظمة غيدا عناني في بيان، أن “هدف هذه الحملة هو الضغط باتجاه تشديد العقوبات وتسريع المحاكمات بحق المعتدين في حالات العنف الجنسي والاغتصاب بشكل خاص، وتغيير النظرة المجتمعية التي توصم المرأة المغتصبة بالعار وتدفعها إلى التستر على الجريمة وخلق رأي عام داعم يدين فعل الاغتصاب كجريمة تستوجب العقوبة الرادعة”.

وقالت المنظمة على موقعها إنه “عندما تقع المرأة ضحية أي جرم مثل الضرب أو السرقة، تُعامَل كضحية، إلّا في حالة الاغتصاب، فتهرب وتصبح ضحية للمرة الثانية. من خلال حملة #مين_الفِلتان، منظمة أبعاد تطالب بمحاكمة المُغتَصِب بدل الحُكم ولوم الضحية وتشديد عقوبات جرائم العنف الجنسي في لبنان”. كما تستهدف الحملة حث النساء المعرضات للاغتصاب على ممارسة حقهن برفع الصوت والتبليغ عن المغتصبين والمعتدين.

ولفتت عناني إلى أن هذه الحملة “استكمال لجهود المنظمة في التصدي لجريمة الاغتصاب والتي بدأتها في العام 2016 مع حملة ‘الأبيض ما بغطي الاغتصاب: الغوا المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني’ من أجل تغيير المنظومة الثقافية التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال تزوج من المغتصبة، وقد تكللت هذه الحملة بإلغاء المادة 522”.

وفي العام 2017 كانت حملة “المؤبد إلو والحياة إلها” للتصدي للاغتصاب المرتكب في الحيز الخاص عندما يكون المغتصب من عائلة الضحية، وصولا اليوم إلى حملة “مين الفلتان؟” للمطالبة بمحاكمة المغتصب وخلق رأي عام داعم للضحية بدلا من الحكم عليها.

وانطلقت هذه الحملة بعد القيام بتجربة اجتماعية تفاعلية في أكثر من منطقة في لبنان لرصد ردود أفعال الأشخاص المتواجدين في محيط تمثيل التجربة، وهذه السلوكيات تعكس نظرة المجتمع وتفاعله مع الضحية.وتأكد عبر التجربة أن شريحة كبيرة من الناس تجهل كيفية التعامل مع ضحايا الاغتصاب، فضلا عن اتهام الضحية ولومها والإساءة إليها مما ينعكس بشكل مدمر يدعم ثقافة الصمت والتستر على مثل هذه الجرائم، الأمر الذي يكشف أن التصدي لهذه الظاهرة يمر عبر تعزيز الوعي المجتمعي الداعم لضحايا الاغتصاب، والمطالب بإحقاق العدالة ومعاقبة المجرمين عقوبات رادعة.

وتشير الأرقام إلى أن واحدة من كل أربع نساء في لبنان تتعرض للاعتداء الجنسي، وتتم نسبة 49 بالمئة منها من قبل أحد أفراد الأسرة أو من المعارف والمحيطين بالنساء. في حين تبلغ نحو 13 امرأة فقط شهريا عن تعرضهن لاعتداء جنسي (بحسب إحصاءات المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي) أي بمعدل ثلاث نساء أسبوعيا.

وفي استطلاع قامت به منظمة أبعاد في العام 2017، تبين أن 80 بالمئة من النساء في لبنان يعتقدن أن الموروثات الاجتماعية والثقافية تبرر الاعتداء والعنف الجنسي.

وتدعو هذه الحملة إلى الضغط على المسؤولين، من خلال المطالبة بتشديد العقوبات على المعتدين وعلى تصويب اللوم على المعتدي والتوقف عن لوم الضحية تحت شعار “مين الفلتان؟ حاكم المغتصب لا تحكم على الضحية”.