استشهاد شاب فلسطيني بالرصاص داخل مستوطنة بالضفة

قال الجيش الإسرائيلي إن الشاب نوفل، دخل بسيارته في ساعة مبكرة من فجر الجمعة، الى مستوطنة إفرايم وسط الضفة الغربية، واشتبك بالأيدي مع أحد المستوطنين، قبل أن يلقى حتفه بالرصاص.

قال مسؤول محلي فلسطيني الجمعة، إن فلسطينيا قُتل برصاص إسرائيلي، وسط الضفة الغربية.

وأفاد راضي أبو فخيدة، رئيس مجلس قروي رأس كركر، غربي رام الله، في تصريحات خاصة لوكالة الأناضول، أن هيئة الارتباط المدني الفلسطيني (جهة التواصل مع السلطات الإسرائيلية)، أبلغت عائلة الشاب خالد نوفل، باستشهاد.

وأوضح أن الجثمان محتجز لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلية.

ومنذ الصباح أغلق الجيش الإسرائيلي، مدخل بلدة رأس كركر، ومنع الدخول أو الخروج منها وإليها.

وأفاد شهود عيان، لوكالة الأناضول، أن نوفل استشهد قرب مستوطنة "إفرايم" الإسرائيلية، المقامة على جبل الريسان، التابع لبلدة رأس كركر.

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي، في بيان، وصل وكالة الأناضول، إن الشاب نوفل، دخل في ساعة مبكرة من فجر اليوم، مستوطنة إفرايم، بواسطة سيارته، واشتبك بالأيدي مع أحد المستوطنين، قبل أن يلقى حتفه برصاص حارس إسرائيلي.

وأضاف الجيش إن التحقيق الأولى أثبت أن الشاب نوفل، لم يكن مسلحا.

وتابع إن قواته دخلت إلى قرية "رأس كركر" التي خرج منها الشاب الفلسطيني، وتقول بأعمال تفتيش.



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