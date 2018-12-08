جاكسون خسر في مايو الماضي انتخابات تمهيدية لتمثيل فرجينيا في مجلس الشيوخ

ردت أول امرأة مسلمة انتخبت في مجلس النواب بالكونغرس الأميركي، على هجوم أطلقه قس محافظ قال فيه إن الكونغرس تحول إلى جمهورية إسلامية، وأيد ردها الأستاذ الجامعي الكويتي عبد الله الشايجي الذي قال إنها ألجمته.

وقالت عضوة الكونغرس -وهي من أصول صومالية- في تغريدة على تويتر مخاطبة القس إي دبليو جاكسون، "حسنا سيدي، الكونغرس سيشبه أميركا، وعليك التعايش مع ذلك".

وذكرت صحيفة ذي هيل إن القس قال في تصريح إذاعي إن الكونغرس بات أشبه بالجمهورية الإسلامية، وأضاف "نحن بلد مسيحي يهودي. نحن أمة قامت على المسيحية وهذا هو الأمر، ومن لا يحب ذلك عليه أن يعيش في مكان آخر بكل بساطة، لا تحاولوا أن تغيروا بلدنا إلى نوع من الجمهورية الإسلامية أو تقيموا بلادنا على أساس الشريعة".

وأكد جاكسون أن "التهديد للإنسانية ليس فقط الإسلام الراديكالي، بل أيضا الإسلام نفسه".

وكان جاكسون قد خسر في مايو الماضي انتخابات تمهيدية لتمثيل فرجينيا في مجلس الشيوخ، وكان قبل ذلك مرشح الجمهوريين لتولي منصب نائب الحاكم في الولاية عام 2013.