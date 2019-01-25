نائبة اميركية: ترمب يدعم انقلاب غير شرعي في فنزويلا

تشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد

قالت إلهان عمر، أول نائبة مسلمة محجبة في مجلس النواب الأمريكي إن "الانقلاب المدعوم من قبل الولايات المتحدة في فنزويلا لن يكون حلا للمشكلات التي يواجهها الشعب الفنزويلي".

وفي بيان نشرته أمس الخميس، على حسابها الشخصي بموقع "تويتر"، علقت إلهان عمر على اعتراف واشنطن بإعلان رئيس البرلمان الفنزويلي خوان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد.

وأوضحت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يسعى لجعل المعارضين اليمينيين المتطرفين في فنزويلا بالمقدمة"، مشيرة إلى أن "هذه المساعي من شأنها تأجيج العنف هناك، ودفع المنطقة لمزيد من عدم الاستقرار".

وشددت عمر على أن هذا الانقلاب المدعوم أمريكيا، لن يكون حلا للمشكلات المفزعة التي يواجهها الفنزويليون.

وأضافت : "علينا دعم مساعي المكسيك، وأروغواي، والفاتيكان من أجل التوصل لحوار سلمي هناك".

وتشهد فنزويلا توترا متصاعدا إثر إعلان غوايدو، نفسه "رئيسا مؤقتا" للبلاد، الأربعاء، وعقب ذلك أعلن الرئيس نيكولاس مادورو، عن قطع العلاقات الدبلوماسية مع واشنطن، متهما إياها بتدبير محاولة انقلاب ضده.