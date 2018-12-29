نائبة عراقية: الحكومة لم تحقق مطالب متظاهري البصرة

جانب من احتجاجات المتظاهرين في البصرة/ أرشيفية

قالت النائبة عن محافظة البصرة، ثورة الحلفي، اليوم السبت، إن الحكومة العراقية لم تحقق حتى الآن أي من مطالب متظاهري المحافظة المحتجين على تدهور أوضاعهم المعيشية.

وأوضحت في حديثها لـRT أن "سكان المحافظة ما زالوا يعانون من نقص الخدمات وسوئها، وفي ذات الوقت لم تحقق الحكومة أي من مطالبهم، لذلك هم يستمرون في التظاهر والمطالبة بحقوقهم".

وأضافت: "على الحكومة الإسراع بتنفيذ مطالبهم وعدم تسويفها، فالصيف المقبل هو الاختبار الحقيقي لهذه الحكومة، لذا عليها الإسراع بتقديم الخدمات حتى لا نعطي ضحايا أكثر بسبب التسمم أو سوء الخدمات الصحية".

يذكر أن محافظة البصرة الجنوبية الغنية بالنفط تشهد منذ يوليو الماضي موجة تظاهرات كبيرة قتل خلالها أكثر من 20 متظاهرا واعتقل وأصيب المئات، وجرى إحراق القنصلية الإيرانية هناك