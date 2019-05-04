نائبة عراقية تعتذر بعد وصفها لمناطق الجنوب بالمتخلفة

قدمت عضوة في البرلمان العراقي عن تحالف "سائرون"، المدعوم من الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، أمس الجمعة، اعتذارها إلى سكان محافظات جنوبي البلاد، لوصفها بـ "المتخلفة"

وقالت النائبة هيفاء الأمين، في تسجيل صوتي وزعه مكتبها الإعلامي على الصحفيين، إن "ما أقصده هو أن الجنوب يتخلف عمرانيا واقتصاديا ومجال حقوق الإنسان والتعليم وحقوق المرأة والطفل والجانب الصحي والبيئي، وتسرب الطلبة من المدارس، وازدياد حالات الانتحار".

وأضافت: "أعتذر إن كان كلامي فهم بسوء قصد، فأنا أعتز بأهل الجنوب ناسي وأحبتي".

وفي وقت سابق من يوم الخميس، وصفت النائبة في كلمة لها خلال ندوة أقيمت في السفارة العراقية لدى لبنان محافظات الجنوب بـ"المتخلفة"، مقارنة بالعاصمة ومحافظات إقليم شمالي البلاد.

وأثار ذلك موجة استياء وغضب بين أهالي تلك المحافظات ذات الأغلبية الشيعية، وطالب مدونون على مواقع التواصل الاجتماعي الصدر، بإعلان تبرئه من النائبة هيفاء الأمين.

وتعاني محافظات جنوب العراق من ارتفاع نسبة البطالة ومن النقص الشديد في الخدمات الأساسية، إلى جانب ارتفاع معدلات الفقر.