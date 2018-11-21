نائب أردني: انتصار سورية انتصار للأردنيين

من لقاء الرئيس الأسد بالوفد البرلماني الأردني

أمل مقرر الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأردني، النائب قيس زيادين، بعودة التمثيل الدبلوماسي بين بلاده وسورية، ووصف لقاء النواب الأردنيين بالرئيس بشار الأسد بـ"الإيجابي جداً".

وفي مقابلة أجرتها صحيفة "الوطن" السورية مع النائب الأردني عضو الوفد الذي يزور سورية حالياً، قال زيادين: "دمشق وعمان قلب واحد ونبض واحد، والأردن وسورية هي بلاد الشام، وننظر إلى عودة الأمور إلى مجاريها بشكل كامل، فالزيارة إيجابية جداً، ولقاءاتنا مع الرئيس بشار الأسد، ومع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم، ورئيس مجلس الشعب السوري حمودة الصباغ، كانت إيجابية، وكانت الرسائل المتبادلة في هذه اللقاءات إيجابية أيضاً، وننظر إلى المستقبل بأمل".

وكشف زيادين بأن وفد بلاده سينقل رسالة سورية إلى وزير الداخلية الأردني حول الموافقات الأمنية الأردنية المطلوبة لدخول السوريين إلى الأردن، وسيضغط لتسريع إصدار "الموافقات لتصبح خلال 24 ساعة فقط"، إضافة إلى العمل على عودة سفيري البلدين التي توقعها "في القريب العاجل".

واعتبر زيادين أن انتصار سورية هو انتصار للأردنيين جميعاً، "فأمن سورية من أمن الأردن، وأمن الأردن من أمن سورية، وهما امتداد طبيعي لبعضهما"، لافتاً إلى أن الأردن ومنذ بداية الأزمة طالب بحل سياسي ولم يكن يوماً يؤمن بالدم، وقال: "لا ننكر في الجهة الأخرى أن ضغوطات كبيرة تعرضت لها المملكة لأخذ مواقف أكثر سلبية، لكن الأردن وقف في مكانه وكان يؤكد أن العلاقة مع سورية علاقة حيوية ومهمة، ودائماً ما طالبت الحكومة بشكل رسمي بالحل السياسي للأزمة السورية".