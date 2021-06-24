نائب أردني سابق يوجه رسائل لـ3 زعماء لوقف الإعدامات بمصر

وجه النائب الأردني السابق عبد الله العكايلة، الأربعاء، رسائل إلى الملك عبد الله الثاني، وأمير قطر تميم بن حمد، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، للتدخل لدى السلطات المصرية، لوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة بحق 12 من قيادات الإخوان المسلمين في مصر.

وقال العكايلة في رسائله، إن "أمتنا لم تعد تحتمل المزيد من الجراحات الغامرة والغائرة، خصوصا من هذه النوعية، وعلى هذا المستوى، وفي الوقت الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى جمع الصف، ووحدة الكلمة والموقف، لمواجهة التحديات والمخاطر التي تتهدد أمتنا ومصير مستقبل أجيالها".

وتابع: "إن الدم يستسقي الدم، وإن القتل يستدعي الثأر، وإن الظلم يستنهض الانتقام، وإنها بوابة فتنة جديدة تهب على مصر، إن فتحت أبوابها فستندلع نارا، فمستعظم النار من مستصغر الشرر، فكيف إذا كانت نارا وقودها من العيار الثقيل"، بحسب تعبيره.

وختم بقوله: "نناشدكم بما لديكم من مكانة عربية ودولية (..)، للتدخل لوقف هذه المأساة الإنسانية والمجزرة المرعبة"، على حد وصفه.