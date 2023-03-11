نائب أردني للحكومة: ما علاقتكم مع "بيغاسوس" الإسرائيلي

البوابة - أكد وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، عدم وجود أي تعاون بين الحكومة وبرنامج التجسس الإسرائيلي "بيغاسوس".

وقال الفراية: "ليس لدى الأردن أي اشتراك أو تنسيق أو تعاون مع أي برنامج يقوم بالتجسس وانتهاك الخصوصيات المصانة بنص الدستور الأردني".

وتأتي تصريحات وزير الداخلية الأردني، ردا على مساءلة من قبل النائب عدنان مشوقة للحكومة، بشأن اختراق هاتف ناشطة حقوقية أردنية، من قبل "بيغاسوس" التابع لمجموعة (NSO) الإسرائيلية.

وأشار مشوقة، إلى أن الفحص التقني لهاتف الناشطة المحامية هالة عاهد، من قبل منظمة فرونت لاين ديفندرز لحقوق الإنسان ومقرها إيرلندا، وبالتعاون مع مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومختبر سيتزن لاب، أكد الإختراق في 16 مارس/ آذار 2021، باستخدام برنامج التجسس الاسرائيلي.

ونفى الفراية، أن تكون المحامية هالة، قد تقدمت بأي شكوى، لأي من أجهزة الدولة، بخصوص تعرض هاتفها الشخصي للإختراق.

من جهته، أكد وزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، سرية المكالمات الهاتفية والاتصالات الخاصة، التي اعتبرها من الأمور السرية وفقا لاحكام القانون، والتي لا يجوز انتهاك حرمتها.

وأوضح الهناندة، ان المكالمات الهاتفية، تقع ضمن منظومة حماية الأمن السيبراني الأردني.

يشار إلى أن المحامية الاردنية هالة عاهد، الناشطة مجال حقوق الإنسان، دعت في وقت سابق الجهات المعنية للوقوف على مسألة تعرض هاتفها للتجسس.

وعملت المحامية عاهد مع عدد من المنظمات الحقوقية والنسوية للدفاع عن حقوق المرأة وحقوق العمال وحريات الرأي والتعبير والتجمع السلمي في الأردن.