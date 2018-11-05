الصحافي السعودي جمال خاشقجي

قال فؤاد أقطاي نائب الرئيس التركي الاثنين، إنه ينبغي التحقيق في تقارير عن أن جثة الصحافي السعودي جمال خاشقجي أذيبت في الحمض.

وأضاف لوكالة الأناضول الرسمية للأنباء، أنه بات يقينا الآن أن خاشقجي، الذي اختفى في القنصلية السعودية بإسطنبول يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، استهدف بجريمة قتل متعمدة.

وأضاف: “السؤال الآن هو من أصدر الأوامر. هذا ما نسعى للحصول على إجابته الآن… وهناك سؤال آخر هو أين اختفت الجثة؟ هناك تقارير عن أنها أذيبت في الحمض. لا بد من النظر في كل ذلك”.