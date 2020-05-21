نائب: السيسي يحذر اردوغان

شن النائب البرلماني المصري عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، هجوما على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بسبب تدخله في ليبيا.

وقال “ناصر”، إن تصريحات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي “رسالة واضحة لأردوغان حتى لا يفكر في استعمال ليبيا منصة لتصدير الإرهابيين من جديد لمصر ودول الجوار”، بحسب قوله.

وأشار إلى ضرورة أن يراجع أردوغان تحركاته في ليبيا، ويعرف وقع أقدامه جيدا، مضيفا: “لا يجب أن يطمئن لمجموعة من الخونة والمرتزقة بجواره، فأمن مصر خط أحمر ولا يجب أبدا أن يتخطى حدوده”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد أن استقرار ليبيا يعد من محددات الأمن القومي المصري، وأن مصر “لم ولن تتهاون مع الجماعات الإرهابية ومن يدعمها”.