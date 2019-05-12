نائب ايراني متشفيا بالامارات بعد انفجارات ميناء الفجيرة: أمنكم "اشبه بالزجاج"

اظهر عضو كبير بالبرلمان الإيراني نوعا من التشفي بدولة الامارات الأحد، قائلا إن الانفجارات قرب ميناء الفجيرة تثبت أن أمن دول الخليج العربية "أشبه بالزجاج".

وكتب حشمت الله فلاحت بيشة رئيس لجنة الأمن القومي بالبرلمان في حسابه على تويتر “انفجارات الفجيرة تظهر أن أمن جنوب الخليج…أشبه بالزجاج”.

وذكرت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان اليوم الأحد أن أربع سفن تجارية تعرضت “لعمليات تخريبية” قرب المياه الإقليمية الإماراتية دون أن توقع خسائر بشرية.

وكانت حكومة الفجيرة نفت في وقت سابق في تغريدة على تويتر تقارير إعلامية عن وقوع تفجيرات داخل ميناء الفجيرة وقالت إن المنشأة تعمل بشكل طبيعي.

