نائب ترامب سيخضع لفحص كورونا

أعلن نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، اليوم السبت، أنه وزوجته سيخضعان لاختبار الكشف عن فيروس كورونا بعد ظهر اليوم، بعدما تبين أن أحد مساعديه مصاب بالفيروس.

وقال بنس في مؤتمر صحافي في البيت الأبيض “رغم أن طبيب البيت الأبيض أوضح أن لا سبب يدعو للاعتقاد أنني معرض (للإصابة) وأن لا حاجة لإجراء الفحص، وانطلاقا من المهمات التي أقوم بها بوصفي نائبا للرئيس على رأس فريق البيت الأبيض لمكافحة فيروس كورونا، سأخضع أنا وزوجتي لفحص كورونا في وقت لاحق بعد الظهر”.

وأضاف “لا الرئيس ولا أنا تواصلنا في شكل مباشر مع هذا الموظف”، مشيرا إلى أن الأخير “بخير”.

يأتي ذلك بعد أن أظهرت الفحوص الطبية إصابة أحد مساعدي بنس بالفيروس، بحسب ما أكدت المتحدّثة باسمه كيتي ميلر، أمس الجمعة.

وقالت ميلر “لا الرئيس ترامب ولا نائب الرئيس بنس كانا على اتصال وثيق به”.

وبنس مكلّف من الرئيس الأمريكي بتنسيق مكافحة الوباء في الولايات المتحدة.

