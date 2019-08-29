نائب خليجي يتعهد باستثمار ملياري دولار في سورية

تعهد النائب الكويتي السابق ورجل الأعمال عبد الحميد دشتي تأكيده، باستثمار ملياري دولار في سوريا.

وأفاد موقع "أخبار سوريا والعالم" بأن دشتي موجود حاليا في سوريا "بهدف الاجتماع مع المعنيين بالاقتصاد في سوريا لطرح عدة مشاريع استثمارية تنموية متنوعة".

وقال دشتي المطلوب للمحاكم الكويتية بتهمة التهجم واهانة دول خليجية وقيادتها وموالاته لايران: "لا تسامحوني إذ لم أستثمر ملياري دولار في سوريا".

ويواجه دشتي أحكاما بالسجن تجاوزت 65 عاما، إثر محاكمات متعاقبة بدأت منذ عام 2016 بعد رفع الحصانة عنه، ثم الحكم عليه بالسجن 14 عاما، بتهمة "الإساءة للسعودية والبحرين" وكان قد غادر بلاده قبل ذلك بأشهر، ثم تلتها محاكمات وأحكام أخرى، بالتهم ذاتها.

ويعد دشتي من أبرز رجال الأعمال والسياسيين الخليجيين المناوئين للأسرتين الحاكمتين في السعودية والبحرين، إضافة إلى انتقاداته الحادة لمسؤولي بلاده، كما يعرف عنه تأييده لإيران وسوريا وحزب الله.