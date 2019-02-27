نائب دعاه للبكاء على جرائمة.. نصرالله: بكيت لحظة عناق الاسد وخامنئي

يا سيّد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان المتعانقان

"عيناي دمعت عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد"، هكذا عبّر أمين عام حزب الله، حسن نصرالله، عن تأثره بعناق الرئيس السوري لمرشد الثورة الإيرانية، علي خامنئي في طهران.

وكشف أمين عام حزب الله عن تأثره بهذا "اللقاء الهام" بين الرئيس السوري، والمرشد الأعلى الإيراني، على خامنئي، خلال الزيارة السريعة التي قام بها الأسد إلى طهران يوم الأحد الماضي. وجاء ذلك خلال لقاء داخلي وخاص عقده السيد نصر الله مع الهيئات النسائية في حزب الله بمناسبة ولادة السيدة فاطمة الزهراء.

وقال نصر الله تعليقاً على مشهد مصافحة وعناق الرئيس الأسد مع مرشد الثورة الإسلامية في طهران، خامنئي، إن "عيناي دمعت عندما رأيت صورة الإمام القائد مع الرئيس بشار الأسد"، حسبما أورد موقع "ليبانون ديبايت"الإخباري.

ولم يتناول نصر الله أي مواضيع سياسة خلال هذا اللقاء الذي عقد يوم أمس الثلاثاء، لكونه وضع مشاركته ضمن قالب ديني بحت، لذلك لم يخض بتفاصيل حول اللقاء بين الأسد وخامنئي، لكنه استعرض أمام الحاضرين بعض النماذج من محاولات حصار حزب الله من خلال فرض العقوبات عليه.

وقال نصر الله للنساء الحاضرات: إن "العنوان الأول للمعركة القائمة هو الإفقار والتجويع والحصار المالي للضغط على بيئة المقاومة".

وأضاف: "إن الغاية هي إضعافنا بنية السيطرة علينا"، مشيراً إلى أنه "يجب أن يكون لدينا إرادة تحدي".

ورد نائب رئيس مجلس النواب السابق، فريد مكاري عبر "تويتر" على عبارة أمين عام حزب الله قائلاً :"نصر الله قال إن عينيه دمعتا لصورة خامنئي والأسد. يا سيّد حسن: لبنانيون كثر أبكاهم النظامان المتعانقان: أهالي الشهداء الذين سقطوا بالراجمات والتفجيرات والاغتيالات، والمعتقلون في سجون المخابرات، والناس الذين دمرت حياتهم حروب الأجندات الإقليمية. هذه صور بشعة وحدها تستحق دموع الألم".