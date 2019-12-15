نائب ديمقراطي معارض لمساءلة ترامب سيتحول للحزب الجمهوري

أبلغ نائب ديمقراطي أمريكي يعترض على تحركات حزبه لمساءلة الرئيس دونالد ترامب موظفين يوم السبت إنه سيصبح جمهوريا هذا الأسبوع، وذلك حسبما قالت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصادر لم تفصح عنها على إطلاع بهذه المناقشات.

ويعد جيف فان درو أحد ديمقراطيين اثنين صوتا ضد طرح تحقيق المساءلة في مجلس النواب الأمريكي في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وإذا غير درو انتماءه السياسي فسيكون ذلك دلالة على الضغوط التي تضعها عملية المساءلة على الديمقراطيين المعتدلين.

وكان الديمقراطيون في مجلس النواب قد وافقوا يوم الجمعة على توجيه اتهامين لترامب بسبب محاولاته للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع خصمه السياسي الديمقراطي جو بايدن.

ومن المتوقع أن يصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي يواجه مساءلة عندما يصوت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون بكامل أعضائه على الاتهامين والمرجح أن يجري هذا الأسبوع، مما يمهد الطريق أمام إجراء محاكمة في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون. ولم يبد أعضاء الحزب الجمهوري الذي ينتمي إليه ترامب أي إشارة إلى أنهم يريدون عزل ترامب. (رويترز)