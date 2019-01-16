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نائب رئيس البرلمان السوري للأكراد: لا ثقة بالأمريكي.. والتركي تهديد حقيقي

نائب رئيس البرلمان السوري للأكراد: لا ثقة بالأمريكي.. والتركي تهديد حقيقي
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