نائب رئيس برلمان اليمن مهاجما الرياض: ذبحتم الشرعية

هاجم نائب رئيس مجلس النواب اليمني عبدالعزيز جباري، التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، بشدة، بعد سيطرة قوات مدعومة من الإمارات على مقار حكومية ومواقع عسكرية تابعة لها في مدينة عدن جنوب اليمن.

وقال جباري عبر حسابه بموقع "تويتر" منتصف ليلة السبت الأحد: "إلى قيادة التحالف؛ أصبح حديثكم عن دعم الشرعية في اليمن يثير السخرية، ويدعو للضحك والبكاء في آن معا".

وأضاف نائب رئيس البرلمان ساخرا، "عن أي شرعية تتحدثون وقد ذبحتموها من الوريد إلى الوريد؟".

وبحسب جباري، فإن ما فعله التحالف بالشرعية "لم يفعله الحوثي" وفق تعبيره.

وكان بيان صادر عن قيادة التحالف قد أعلن رفضه لما جرى في عدن، مطالبا قوات ما تسمى "الحزام الأمني" المدعومة من أبوظبي بإخلاء المواقع التي سيطروا عليها، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

في الوقت ذاته، دعت الخارجية السعودية، الأطراف في عدن إلى اجتماع عاجل في الرياض. فقا للوكالة ذاتها.

وفي وقت سابق من أمس السبت، حملت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية المعترف بها، دولة الإمارات وحلفاءها في المجلس الانتقالي الجنوبي، تبعات الانقلاب الذي جرى على الشرعية في عدن.