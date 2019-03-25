نائب روسي يدعو لإعادة ضبط العلاقة مع أمريكا بعد تقرير مولر

تقرير المحقق مولر لم يشر إلى دليل على تواطؤ حملة ترامب الانتخابية مع روسيا

قال نائب في البرلمان الروسي الاثنين إن موسكو "يسعدها إصلاح العلاقات مع واشنطن" بعدما لم يجد تقرير المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر دليلا على تواطؤ حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية مع روسيا في الانتخابات الأمريكية عام 2016.

وقال النائب الروسي كونستنتين كوساتشيف في تصريحات صحفية: "على أية حال هناك فرصة لإعادة ضبط علاقاتنا لكن السؤال هو هل سيجازف ترامب بهذا؟ نحن مستعدون بالطبع".

ولم يجد المحقق مولر دليلا على التواطؤ، لكنه لم يجب على سؤال عما إذا كان ترامب قد أعاق العدالة بتقويض التحقيقات التي لاحقت رئاسته.

رويترز