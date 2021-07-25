نائب سابق عن حزب الله يعتذر للبنانيين بعد حفل زفاف ابنته "الأسطوري" - فيديو وصور

قدم النائب السابق عن حزب الله نوّار الساحلي الأحد، اعتذاره للبنانيين الذين استفزتهم مشاهد حفل الزفاف "الاسطوري" والباذخ الذي حظيت به ابنته، بينما هم يكابدون أزمة معيشية خانقة.

وقال الساحلي في تغريدة عبر تويتر: "حضرت حفل زواج ابنتي الذي أقامه صهري بالأمس، ولم أقدر أنه سيسبب أذية لجمهورنا العزيز؛ لذا فأنا اعتذر من أهلي و أحبتي عما حصل".

حضرت حفل زواج ابنتي الذي اقامه صهري بالامس،ولم اقدر انه سيسبب اذيه لجمهورنا العزيزلذافانا اعتذر من اهلي و احبتي عن ما حصل و لقد تسببت ايضا باساءة غير مقصودة للحزب الذي احب و انتمي اليه لذلك فانا اعلق جميع انشطتي الحزبية بانتظار ان تتخذ القيادة القرار و انا سالتزم به مهما كان. — Sahili Nawar نوار الساحلي (@sahilinawar) July 25, 2021

وأضاف : "لقد تسببت أيضا بإساءة غير مقصودة للحزب الذي أحب وأنتمي إليه، لذلك فأنا أعلق جميع أنشطتي الحزبية بانتظار أن تتخذ القيادة القرار وأنا سألتزم به مهما كان".

وكانت موجة انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي طالت الساحلي عقب انتشار صور له عبر موق "تويتر" يظهر خلالها في حفل الزفاف الذي وصف بـ"الأسطوري"، ويعكس مظاهر بذخ وترف فائقين.

#لبنان مساء يوم السبت أقيم حفل زواج نور إبنة النائب السابق في كتلة حزب الله نوار الساحلي

مظاهر البذخ وتكاليف الحفل كانت خيالية

في ظل هذه الظروف العصيبة والقاسية التي تعصف في لبنان ويعيشها المواطن اللبناني من معاناة وحرمان وقساوة العيش وإنتشار الفقر والعوز pic.twitter.com/LBWfUYBuj4 — صوت الذين لا صوت لهم (@aboaymankhaledk) July 25, 2021

وكان لافتا ان ابنة الساحلي ظهرت غير محجبة، خلافاً للأغلبية الأعمّ من عائلات عناصر وقياديي الحزب.

ويعاني لبنان منذ أواخر 2019 أزمة اقتصادية حادة أدت الى تدهور مالي وانخفاض قياسي في قدرة الشرائية للبنانيين مقابل ارتفاع كبير بأسعار السلع الغذائية، فضلاً عن شح في الوقود والأدوية، وانقطاع الكهرباء لساعات طويلة

من بطاقة سجاد والنور والقرض الحسن والصبر والبصيرة

الى عرس بمئات الاف الدولارات.

وين البنزين والمازوت يا سيد، هيك بتكون مقاومة الحصار 😊 https://t.co/VMCYlxC0BZ — Mahassen Moursel (@MMoursel) July 25, 2021

ومؤخرا أعلنت منظمة "اليونيسيف" التابعة للأمم المتحدة أن 77% من الأسر اللبنانية لا تملك ما يكفي من المال لشراء الطعام جراء الركود الاقتصادي الذي يسيطر على البلاد.

مصرفي واخصائية تغذية

وأقيم مساء السبت، حفل زفاف هالة الساحلي الى رجل الاعمال المقيم في لندن فراس اليافي الذي أسس مع شركاء آخرين شركة "يافي كابيتال"المالية في بريطانيا، بعد أن عمل سنوات في شركات مالية ومصارف من بينها مجموعة المؤسسات المالية التابعة للبنك الاستثماري "مورغان ستانلي"في لندن.

وبصفته شريكاً وعضواً في مجلس ادارة الشركة، يتولى فراس اليافي مهام قيادة أنشطة الإدارة الاستراتيجية والتشغيلية والمالية للشركة.

أما هالة، وهي ابنة الساحلي من زواجه الاول، والمقيمة في بريطانيا أيضاً مع شقيقاتها، فهي أختصاصية تغذية أطفال، وتدير صفحة الكترونية مختصة برضاعة الاطفال وتغذيتهم.

وانتشرت صور للساحلي يقود ابنته لتسليمها لزوجها في الحفل الذي ازدانت فيها الطاولات بزينة ضخمة.

كما ظهرت العروس بفستان زفاف باهر قدر الناشطون ثمنه بآلاف الدولارات، صممته ماريان بشارة.

وأشرف خبير التجميل الاشهر في لبنان بسام فتوح على ماكياجها.

وأقيم الحفل في فيلا جدها لأمها، بحسب ما قال رواد مواقع التواصل.

وظهر النائب السابق نوار الساحلي في الفيديو أثناء مرافقة ابنته الى زوجها، على ايقاع موسيقى هادئة وتواشيح كلاسيكية.

نوّار الساحلي نائب سابق.

نوّار الساحلي مزوّج مدني و تارك و ما حدا إلو ببنتو و حياتها و زواجها.

نوّار الساحلي ما نهب البلد على تلاتين سنة متل سميّك ولا كل عيلتو من كبار موظّفي الدولة ولا عامل شبكة مصالح و نهب عحسابنا ولا مرتو اسما مدام 51%. https://t.co/faYfttZLKk — Aly Reda ܥܠܝ (@alireda89) July 25, 2021

وفي مقابل الانتقاد للانفاق الكبير في الحفل، دافع مناصرون للحزب عنه، وقالوا انها تزوجت رجلاً مقتدراً، ولا علاقة لوالدها بهذا الانفاق في الزفاف، كما قالوا ان الساحلي غير منتسب للحزب وكان عضواً في كتلته النيابية في وقت سابق فقط.