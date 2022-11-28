نائب عراقي: فقدان 20 مليار من أموال "سرقة القرن"

كشف النائب المستقل في البرلمان العراقي هادي السلامي، النقاب عن تفاصيل جديدة تتعلق بالقضية المعروفة إعلاميا ب"سرقة القرن"، مشيرا إلى فقدان 20 مليار دينار (13.7 مليون دولار) من الأموال المعلن عن استردادها.

وأفاد سلامي، في تغريدة نشرها على حسابه بموقع "تويتر"، اليوم الإثنين، تتعلق بقضية سرقة الأمانات الضريبية، أنه تم التحرز على 200 مليار دينار عراقي، كانت في مصرف الود / فرع 14 رمضان، بعد 3 أيام من إلقاء القبض على نور زهير.

ولم يوضح النائب العراقي في تغريدته، مصير الأموال المفقودة، وقال: ""(رئيس الوزراء العراقي محمد شياع) السوداني أعلن عن 180 مليار، (أي أن هناك) 20 مليار مفقودة"

يشار إلى أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أعلن أمس الأحد، خلال مؤتمر صحفي، عن استرداد مبلغ 182 مليار دينار عراقي (نحو 124.7 مليون دولار أمريكي)، كجزء من الأموال المسروقة من الأمانات الضريبية.

وقال السوداني، إنه سيتم الإعلان عن الجهات التي ساهمت وساعدت في سرقة أموال الدولة، عند اكتمال التحقيقات.

وتابع: "أحد المتهمين بسرقة أموال الدولة نور زهير أقر بسرقة ما يزيد عن 2 تريليون دينار عراقي [نحو 1.3 مليار دولار] وتعهد بتسليم المبلغ للعراق".