نائب عراقي يتهم مليشيا الصدر بمحاولة اغتياله وعشيرته تتداعى لحمل السلاح (فيديو)

اتهم النائب العراقي المستقل باسم خشان مليشيا "سرايا السلام" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بمحاولة اغتياله في محافظة الديوانية جنوب وسط البلاد الاحد، فيما تداعت عشيرة البركات التي ينتمي اليها أفرادها الى التجمع وحمل السلاح.

وقال النائب خشان بحسب تسجيل فيديو متداول "تعرضنا اليوم الى اعتداء جبان من سرايا السلام" في مدينة عفج شمال شرق مدينة الديوانية.

واوضح انه كان متوجها الى عفج لغرض علاج شقيقه عندما فوجئ بأعداد كبيرة من عناصر مليشيا سرايا السلام الذين يحملون اسلحة متوسطة يعترضون طريقهم.

وتابع قائلا انه "والحمدلله كان احد المرافقين ابن عمنا معه سلاح وحصل اطلاق نار وهذا الذي خلصنا من الاعتداء".

واكد خشان ان ما حصل "كان محاولة للاغتيال والاعتداء للتسبب بضرر جسيم واذى جسيم"، متوعدا بأن "حسابنا مع هذا الاصلاح الذي يريده مقتدى الصدر.. وهو يعي النتيجة التي من الممكن ان تصل اليها البلاد" جراء هذا الاعتداء.

باسم خشان.. هذا ما سيحدث اذا سيطر الصدر على البلاد

وينفذ التيار الصدري منذ نحو اسبوعين تظاهرات واعتصامات في محيط مجلس النواب في المنطقة الخضراء للضغط من اجل حل البرلمان واجراء انتخابات جديدة، باعتبار ذلك الطريق الاوحد لانجاز اصلاحات سياسية في البلاد ومحاربة الفساد.

ويعيش العراق انسداداً سياسياً منذ إجراء الانتخابات البرلمانية في أكتوبر الماضي والتي فاز فيها التيار الصدري بالعدد الأكبر من المقاعد بـ74 مقعداً، قبل أن يستقيل نواب كتلته من البرلمان في يونيو الماضي، بتوجيه من مقتدى الصدر، بعد الفشل في تشكيل حكومة أو انتخاب رئيس للجمهورية.

وقال النائب خشان انه "في حال سيطر مقتدى الصدر على هذا البلد، فلا أحد يستطيع الحديث عن شيء".

وكان موقع "شفق نيوز" افاد في وقت سابق بتعرض النائب باسم خشان وشقيقه فاهم وهو شيخ عشيرة، إلى اعتداء من قبل مجهولين في محافظة الديوانية.

وقال المصدر إن المهاجمين اعتدوا على خشان بالضرب، ما دفعه للرد بإطلاقات نارية لتفرقهم من سلاحه الشخصي.

وذكر موقع "ناس" ان خشان "تعرض إلى كدمات جراء التعرض له من قبل شخصين أو أكثر".

فيما اشار موقع "شفق نيوز" الى ان عشيرة البركات التي يرأسها فاهم خشان دعت أبناءها إلى "التجمع فوراً في المضيف مع حمل السلاح" عقب الاعتداء.